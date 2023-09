Stand: 21.09.2023 06:26 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

GEW: Forderung nach kostenlosem Unterrichtsmaterial

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Schleswig-Holstein fordert erneut kostenloses Unterrichtsmaterial für alle Schüler. Denn laut GEW gibt es einen Spalt zwischen Schülern, die alles haben – und denen, die nichts haben. Sie reagiert damit auf eine repräsentative Studie der Robert-Bosch-Stiftung. Demnach sagen viele Lehrkräfte, dass es in diesem Jahr mehr arme Schüler in ihren Klassen gibt als im vergangenen Jahr. | NDR Schleswig-Holstein 21.09.2023 06:30 Uhr

Landwirte protestieren gegen Agrarministerkonferenz

Zur Agrarministerkonferenz in Kiel sind heute mehrere Proteste geplant - unter anderem eine Demo von Landwirten mit etwa 500 Traktoren. Auf der Förde soll es außerdem eine Demo mit 30 Fischkuttern geben. Thematisch wollen die Agraminister von Bund und Ländern unter anderem über den Umbau der Tierhaltung sprechen. | NDR Schleswig-Holstein 21.09.2023 07:00 Uhr

Kiel: Keine Städtepartnerschaft mit Qingdao

Nach monatelanger Kritik wird Kiel die Städtepartnerschaft mit Qingdao in China nicht weiter verfolgen. Das schreibt Kiels Stadtpräsidentin Bettina Aust in einer geschäftlichen Mitteilung an die Ratsversammlung, die heute stattfindet. Im Vorfeld hatten Politiker und Sicherheitsexperten Bedenken geäußert, dass China die Städtepartnerschaft auch zur Spionage nutzen könnte. | NDR Schleswig-Holstein 21.09.2023 06:30 Uhr

Zahl der Inobhutnahmen steigt

Mehr 3.000 Kinder wurden in Schleswig-Holstein allein 2022 in Obhut genommen. Das sind 43 Prozent mehr als noch im Jahr davor. 2023 sind es bisher allein in Kiel mehr als ein Kind pro Tag. Laut Jochen Schepp, Abteilungsleiter des Kinder- und Jugendhilfediensts beim Jugendamt Kiel, stehen in und um Kiel 30 Familien als Zuhause auf Zeit für in Obhut genommene Kinder zur Verfügung. Mindestens 20 Familien mehr bräuchten sie, um den Bedarf zu decken. | NDR Schleswig-Holstein 21.09.2023 06:00 Uhr

Kommunen bekommen Finanzhilfe bei Unterbringung Geflüchteter

Die Landesregierung und die Kommunalen Landesverbände haben sich darüber geeinigt, wie die vom Bund bereitgestellten 34 Millionen Euro für Flüchtlingskosten verteilt werden. Der überwiegende Teil soll an die Kommunen gehen. Christiane Küchenhof (SPD), Bürgermeisterin von Schenefeld (Kreis Pinneberg) und stellvertretende Vorsitzende des Städtebunds, sieht die Vereinbarung als fairen Kompromiss in schwierigen Zeiten. "Es ist aber dennoch kein Grund zum Jubeln. Die Flüchtlingszahlen steigen rasant und die Kosten, die damit verbunden sind eben ganz genauso", sagte sie. Neben finanzieller Unterstützung sollten zur Entlastung unter anderem Geflüchtete ohne Bleibeperspektive nicht in die Kommunen verteilt werden, so Küchenhof. Auch einige Landesunterkünfte sind laut Landesamt für Zuwanderung am Limit. Beispielsweise sei die Unterkunft in Bad Segeberg derzeit überbelegt. | NDR Schleswig-Holstein 21.09.2023 06:00 Uhr

Deutsches Schulbarometer: Mehr Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern

Laut dem Schulbarometer der Robert-Bosch-Stiftung sorgen zunehmende Verhaltensauffälligkeiten für große Probleme im Unterricht. Bernd Schauer, Geschäftsführer der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Schleswig-Holstein, sagt, es beanspruche Lehrkräfte, dass Schüler sich während der Pandemie nicht gut entwickeln konnten. Schauer betont außerdem, dass nicht nur das Verhalten der Schüler belaste. Besonders in den kreisfreien Städten gebe es immer mehr Kinder, die in Armut lebten. | NDR Schleswig-Holstein 21.09.2023 06:00 Uhr

Wetter: Wolkig und Schauer

Heute ist es zuerst oft sonnig und trocken. Erst am Nachmittag ziehen mehr Wolken auf, auch einzelne Schauer sind möglich. Die Höchstwerte liegen bei 22 Grad auf den Nordfriesischen Inseln, 24 Grad in Heide bis 26 Grad in Mölln. | NDR Schleswig-Holstein 21.09.2023 07:00 Uhr

