Nationalpark Ostsee: Darum geht es

Der Ostsee geht es schlecht. Die Wassertemperaturen sind so mild wie noch nie und das Wasser ist 1,5 Grad wärmer als noch vor 30 Jahren. Das hat Folgen für die Tier- und Pflanzenwelt: Von 173 untersuchten Tierarten in der Ostsee sind inzwischen 70 Prozent gefährdet, wie die Helsinki-Kommission analysierte. Die Landesregierung aus CDU und Grünen will die Gebiete stärker schützen. Es wird darüber diskutiert, ähnlich wie im Wattenmeer an der Nordseeküste, einen Nationalpark an der Ostsee einzurichten. In Deutschland gibt es derzeit 16 Nationalparke, der älteste Nationalpark ist der Bayerische Wald (1970).

Ein Nationalpark soll den Schutz ausgewählter Gebiete verstärken und die Vielfalt der Tier- und Pflanzenwelt erhalten. Die genauen Aufgaben und möglichen Eingriffe in die Natur in Deutschland legt das Bundesnaturschutzgesetz fest. Hier werden Nationalparks definiert als "rechtsverbindlich, festgesetzte einheitlich zu schützende Gebiete", in denen sich die Natur größtenteils ungestört entwickeln soll.

In Schleswig-Holstein will das Umweltministerium den möglichen Nationalpark Ostsee in drei verschiedene Zonen einteilen: In den ersten beiden, dern sogenannten Kern- und Entwicklungszonen, soll die Natur möglichst ungestört bleiben. In der Pflegezone könnte das Fischen erlaubt bleiben.

Derzeit sind Teile der Ostsee in verschiedene Schutzzonen aufgeteilt, darunter Fauna-Flora-Habitat-Schutzgebiete, Natur- und Vogelschutzgebiete. Der mögliche Nationalpark Ostsee soll die Fläche von der Flensburger Förde bis zur Schleimündung, die südliche Eckernförder Bucht und die östliche Kieler Bucht bis östlich von Fehmarn umfassen, das ergibt eine Fläche von etwa 160.000 Hektar. Die Lübecker Bucht soll von diesen Plänen ausgenommen sein, da hier der Tourismus sehr stark ist.

Die Pläne zum Nationalpark Ostsee sind umstritten. Bislang ist unklar, was in den einzelnen Schutzzonen genau erlaubt ist. Verantwortliche aus Landwirtschaft, Naturschutz, Tourismus und Fischerei befürchten Einbußen. Die Insel Fehmarn beispielsweise würde dann inmitten des möglichen Nationalparks liegen. Hier sind die Proteste besonders laut. Viele Fischer fürchten um ihre Existenz wenn sie auf ihren ursprünglichen Gebieten nicht mehr fischen können. Kritisiert wird außerdem, dass Surfen und weitere Wassersportarten eingeschränkt werden könnten und dass eine Nationalpark Verwaltung unnötige Kosten verursache.

Auch innerhalb der CDU gibt es immer mehr Abwehr gegen das Projekt. Die CDU in Schleswig-Flensburg, Rendsburg-Eckernförde, Flensburg und Ostholstein bereitet einen Antrag gegen den Nationalpark vor. Die Kreise liegen an der Ostseeküste und wären unmittelbar betroffen von einem strengeren Schutzstatus.

Die Landesregierung werde - wie vereinbart - den Abstimmungsprozess bis zum Ende des Jahres weiterführen. Danach werde man entscheiden, welche Maßnahmen umgesetzt werden, sagte Daniel Günther (CDU) am Donnerstagabend NDR Schleswig-Holstein. Doch es bleibt unklar, wie offen die Diskussion nach der neuen Linie der schleswig-holsteinischen CDU noch ist. Um das Projekt zu beschließen, braucht es die Stimmen der CDU aus der Landesregierung. Es gebe andere Maßnahmen, die besser geeignet sind, die Ostsee zu schützen, so der Ministerpräsident. Er sei zuversichtlich, dass sich CDU und Grüne am Ende verständigen werden.