Nach Brand in Notunterkunft: Mutmaßlicher Täter festgenommen Stand: 11.09.2023 13:18 Uhr Nach einem Brand in einer Unterkunft für Geflüchtete in Trittau ist der mutmaßliche Täter festgenommen worden.

Wie die Staatsanwaltschaft Lübeck mitteilte, sitzt ein 61-jähriger Bewohner des Hauses wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung in Untersuchungshaft. Der Mann wurde am Sonnabend festgenommen. Aktuell gebe es keine Hinweise für einen fremdenfeindlichen Hintergrund, so die Polizei.

Eine Person wurde beim Brand verletzt

Am Freitagnachmittag ist in einer Unterkunft für Geflüchtete in Trittau ein Feuer ausgebrochen. Gegen 16.45 Uhr wurde die Feuerwehr in Trittau im Kreis Stormarn alarmiert. Laut Polizei befanden sich zu diesem Zeitpunkt mehrere Menschen in der Unterkunft. Sie hätten das Gebäude dann aber alle verlassen können. Wie die Rettungsleitstelle mitteilte, verletzte sich eine Person bei einem Sprung aus einem Fenster im ersten Stock.

Das Gebäude stand laut Polizei vollständig in Flammen. Erst kurz nach Mitternacht war der Brand gelöscht. Zur Brandursache machten Polizei und Feuerwehr bislang keine Angaben. Die Kriminalpolizei ermittelt. Die Menschen wurden zunächst in einem Hotel vor Ort untergebracht. Das Haus wurde komplett zerstört.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Stormarn