Sturmtief sorgt für Feuerwehreinsätze und Fähr-Ausfälle Stand: 20.09.2023 07:57 Uhr Das Sturmtief "Lee" hat am Dienstagabend und in der Nacht für einige Feuerwehreinsätze in Schleswig-Holstein gesorgt. Besonders stürmisch war es an der Nordseeküste - der Fährverkehr ist teilweise noch immer eingeschränkt.

Am Dienstag war es an Schleswig-Holsteins Westküste stürmisch - und am Abend legte der Wind noch einmal deutlich zu. Zwischen 17 und 22 Uhr gab es für die Feuerwehren in Nordfriesland, Schleswig-Flensburg und Flensburg am meisten zu tun. Insgesamt 20 Mal mussten die Einsatzkräfte am Abend und in der Nacht ausrücken - nach Angaben der Leitstelle meist wegen umgestürzter Bäume, die Fahrbahnen blockierten. Verletzte gab es demnach keine.

Etwas ruhiger war es dagegen in den Kreisen Steinburg, Dithmarschen und im südlichen Nordfriesland. Hier zählte die Leitstelle West insgesamt zehn Einsätze - verglichen mit anderen Sturmlagen im Herbst und Winter eine eher ruhige Nacht, so ein Sprecher. Die Einsatzkräfte mussten unter anderem in Weddingstedt bei Heide und Rehm-Flehde-Bargen Äste von der Straßen räumen. Auf Helgoland drohten Dachziegel und Teile eines Balkons herunterzufallen. Die Feuerwehr konnte jedoch rechtzeitig eingreifen und so einen Schaden verhindern, so ein Sprecher der Leitstelle. Demnach sei auch in den genannten Kreisen niemand verletzt worden.

Alle Fahrten ab Büsum fallen aus

Wegen des Sturmtiefs hat die Reederei Adler-Eils auch für heute sämtliche Fahren von Büsum (Kreis Dithmarschen) zur Insel Helgoland wegen des stürmischen Wetters abgesagt. Fahrkarten können in Büsum am Verkaufspavillon der Reederei umgetauscht werden. Auch die MS Helgoland hat ihre heutige Fahrt von Cuxhaven nach Helgoland abgesagt.

Ausflugsfahrt nach Südfall gestrichen

Nachdem die Neue Pellwormer Dampfschiffahrts GmbH am Dienstag einige Fahrplanänderungen vornehmen musste, verkehren die Fähren ab Pellworm und ab Nordstrand (beide Kreis Nordfriesland) heute wieder wie gewohnt. Allerdings fällt heute wegen hoher Wasserstände die Ausflugsfahrt nach Südfall aus.

Fahrten zu Halligen abgesagt

Auch am Mittwoch kommt es im Fährverkehr ab der Hallig Langeneß zu Einschränkungen. Wegen des Sturmtiefs hat die Wyker Dampfschiffs-Reederei die Fahrten um 7.15 Uhr nach Hooge und nach Schlüttsiel (beide Kreis Nordfriesland) um 8 Uhr gestrichen.

Keine Einschränkungen nach Föhr und Amrum

Auch auf der Föhr-Amrum-Linie kam es gestern wegen des Wetters zu Änderungen in den Fahrplänen. Heute verkehren die Fähren von Föhr nach Dagebüll und Amrum (beide Kreis Nordfriesland) seit 5 Uhr heute Morgen wieder nach Plan.



Schlagwörter zu diesem Artikel Meer und Küste Extremwetter