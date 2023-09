Stand: 05.09.2023 07:31 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Männer stoppen mutmaßlichen Räuber in Pinneberg

Bei einem Überfall auf eine Tankstelle in Pinneberg haben vier Männer Zivilcourage gezeigt. Laut Polizei soll in der Nacht zu Sonntag ein 32-jähriger Mann die Kassiererin mit einer Pistole bedroht und Bargeld gefordert haben. Die vier Männer verfolgten den Unbekannten und hielten ihn auf, bis die Polizei eintraf. Die Beamtinnen und Beamten nahmen den mutmaßlichen Täter vorläufig fest. | NDR Schleswig-Holstein 05.09.2023 08:00 Uhr

Feuerwehr verhindert Großbrand in Owschlag

In Owschlag (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hat am Montagabend der Anbau eines Wohnhauses gebrannt. Die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen. Die Feuerwehr konnte aber nach eigenen Angaben verhindern, dass sich die Flammen auch auf das Wohnhaus in der Dorfstraße ausbreiten. Verletzt wurde niemand. Zu Brandurache und Schadenshöhe ermittelt nun die Polizei. | NDR Schleswig-Holstein 05.09.2023 08:00 Uhr

Corona: Ex-Gesundheitsminister Garg blickt selbstkritisch zurück

Dreieinhalb Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie zieht Ex-Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) eine selbstkritische Bilanz des Pandemiemanagements in Schleswig-Holstein. Vieles sei im Land gut gelaufen, einiges würde er aus heutiger Sicht anders entscheiden, sagte er im Gespräch mit NDR Schleswig-Holstein. Garg betonte, müsste er mit dem Wissen von heute noch einmal entscheiden, würde er die Alten- und Pflegeheime nicht so abriegeln, wie es damals passierte. Auch Kitas und Schulen würde Garg anders behandeln. Heute Vormittag will sich die Landesregierung mit den Folgen der Pandemie und dem Umgang mit Post-Covid Erkrankten befassen. | NDR Schleswig-Holstein 05.09.2023 07:00 Uhr

Lkw verliert nach Zusammenstoß auf Rastplatz Diesel

Auf dem Rastplatz Jalmer Moor an der A7 (Kreis Schleswig-Flensburg) ist am Montagabend Kraftstoff ausgelaufen. Laut Feuerwehr waren zwei Lkw zusammengestoßen, dabei wurde der Tank eines Fahrzeugs beschädigt. Die Einsatzkräfte konnten den Diesel binden. Ob trotzdem etwas in die Umwelt gelangt ist, ist unklar. Für andere Autos und Lkw war der Rastplatz Richtung Süden für mehrere Stunden gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 05.09.2023 06:30 Uhr

Großeinsatz für die Feuerwehr in Oster-Ohrstedt bei Husum

In Oster-Ohrstedt (Kreis Nordfriesland) ist gegen Mitternacht ein Mehrfamilienhaus in Brand geraten. Aktuell laufen laut Feuerwehr die Nachlöscharbeiten in der Bahnhofsstraße. Ein Bagger soll dabei helfen, Teile des ausgebrannten Gebäudes abzutragen, um an die Glutnester zu kommen. Die insgesamt 70 Einsatzkräfte konnte nur von außen löschen, weil sich die Flammen zu schnell ausgebreitet hatten. Verletzt wurde niemand, denn das Haus war laut Polizei wegen eines Umbaus unbewohnt. Wieso das Feuer in der Bahnhofsstraße ausbrach, ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 05.09.2023 05:30 Uhr

#NDRfragt-Umfrage zu Bus und Bahn: Verkehrsminister versteht Frust

In den Städten fühlen sich knapp 70 Prozent der Menschen in Schleswig-Holstein gut angebunden an Bus und Bahn. Das hat eine #NDRfragt-Umfrage zum öffentlichen Nahverkehr ergeben. Auf dem Land sind es lediglich 50 Prozent. Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) kann den Frust nachvollziehen. Das Bahnnetz befinde sich in einem sehr schlechten Zustand. Dazu käme der Mangel an Personal. Auch der Verkehrsverbund NAH.SH verweist auf diesen Punkt. Madsen hofft auf mehr Mittel vom Bund für den Ausbau der Schienen-Infrastruktur und setzt auch auf innovative Lösungen wie zum Beispiel Rufbusse. | NDR Schleswig-Holstein 05.09.2023 05:30 Uhr

Gutes Wetter: Einige Freibäder im Land verlängern die Saison

Einige Freibäder im Land nutzen das aktuelle Wetter für eine Verlängerung der Saison. So bleibt zum Beispiel das Schwimmbad der Gemeinde Hennstedt (Kreis Dithmarschen) noch bis Ende der Woche geöffnet. Auch das Freibad Ellerau (Kreis Segeberg) bleibt nach Angaben der Betreiber weiter geöffnet. Viele Bäder wie zum Beispiel in Bargteheide (Kreis Stormarn), Horst (Kreis Steinburg), Kiel-Katzheide oder Tarp (Kreis Schleswig-Flensburg) hatten bereits mit einer Saison bis Mitte September gerechnet und freuen sich jetzt auf die warmen Tage. | NDR Schleswig-Holstein 05.09.2023 05:30 Uhr

Brokstedt-Prozess: Weitere Zeugenbefragung geplant

Am zweiten Brokstedt-Prozesstag nach der Sommerpause werden heute weitere Fahrgäste aus dem Regionalzug befragt. Bisher haben mehr als 20 Zeugen ausgesagt, darunter auch Polizisten und Ersthelfer. Durch die Aussagen will das Gericht nachvollziehen, was sich Ende Januar in dem Regionalzug kurz vor und an der Haltestelle Brokstedt (Kreis Steinburg) abgespielt hat. Der Angeklagte Ibrahim A. soll mit einem Messer eine 17-Jährige und einen 19-Jährigen getötet und mehrere Menschen zum Teil lebensgefährlich verletzt haben. Ihm wird deshalb zweifacher Mord und versuchter Mord in vier Fällen vorgeworfen. | NDR Schleswig-Holstein 05.09.2023 05:00 Uhr

Meldorfer Erdbeckenspeicher ist fast fertig

Nach dänischem Vorbild entsteht in Meldorf (Kreis Dithmarschen) der erste Erdbeckenspeicher Deutschlands. Zwischen der Druckerei und einer Biogasanlage haben Techniker bereits ein Becken ausgehoben, in dem bis zu 50 Millionen Liter Wasser nicht mit Gas, sondern mit Abwärme auf 85 Grad erhitzt und dann in die Heizungen der Meldorfer Bewohner gepumpt werden. Der Speicher soll einmal für 400 Haushalte die Energie für Heizung und Warmwasser liefern. Der Vorteil für die Meldorfer: Die Heizkosten bleiben über Jahre konstant. | NDR Schleswig-Holstein 04.09.2023 19:30 Uhr

Wetter: Freundlicher und trockener Spätsommer

Heute früh gibt es vereinzelt Nebel oder Dunst, der sich aber bald auflöst. Ansonsten scheint viel und oft die Sonne, daneben ziehen einige, vorübergehend auch mal etwas dichtere hohe Schleierwolken durch. Die Temperaturen steigen auf bis zu 22 Grad in Hörnum auf Sylt, 25 Grad in Niebüll (Kreis Nordfriesland) und 28 Grad in Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg). Der Wind weht dazu schwach Wind aus östlichen bis südlichen Richtungen. | NDR Schleswig-Holstein 04.09.2023 06:00 Uhr

