Traumhaftes Sommerwetter: Schwimmbäder verlängern Saison Stand: 04.09.2023 14:39 Uhr Warum das Freibad schließen, wenn die Sonne vom Himmel strahlt und die Temperaturen tagelang auf über 25 Grad steigen sollen? So manches Schwimmbad verlängert spontan die Saison, wie eine Kurzumfrage von NDR Schleswig-Holstein ergab.

Das beheizte Schwimmbad der Gemeinde Hennstedt im Kreis Dithmarschen verlängert die Öffnungszeiten bis Ende dieser Woche. Auch die Freibäder in Ellerau und in Kaltenkirchen im Kreis Segeberg bleiben nach Angaben der Betreiber weiter geöffnet. Viele Bäder wie zum Beispiel in Bargteheide (Kreis Stormarn), Horst (Kreis Steinburg), Kiel oder Tarp (Kreis Nordfriesland) hatten bereits mit einer Saison bis Mitte September gerechnet und freuen sich jetzt auf die warmen Tage.

Auch die Natur- und Freibäder in Lübeck, Eutin (Kreis Ostholstein) und Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) lassen die Schwimmer noch bis mindestens Ende September ihre Bahnen ziehen. Die Badesaison endet sonst in Schleswig-Holstein bei den meisten mit dem ersten Septemberwochenende.

Erste Freibad-Bilanz fällt eher durchwachsen aus

In einer ersten Bilanz sprechen manche Betreiber der Freibäder bisher von einer nicht so guten Saison. Im Freibad Hennstedt heißt es zum Beispiel, dass die Besucherzahlen in der gesamten Ferienzeit eher mau waren. Da aber mehr Saisonkarten verkauft wurden, gebe es kein finanzielles Loch, sagte Betriebsleiter Tim Wegner. Thomas Stegemann vom Freibad in Kaltenkirchen sagte, die Saison sei wie das Wetter gewesen, "so durchwachsen". An den wenigen Tagen mit richtig gutem Wetter sei aber richtig was los gewesen. "Wir haben auch im Vergleich zur letzten Saison einen Ticken nach oben gemacht von den Besucherzahlen."

Manche Bäder veranstalten zum Saisonabschluss auch ein Hundeschwimmen wie etwa das Bad in Schafstedt (Kreis Dithmarschen) oder das Freibad Schlutup in Lübeck.

Herrliche Wetteraussichten

Das Wetter in Schleswig-Holstein dreht nochmal richtig auf. Heute werden Temperaturen um die 23 Grad erwartet. Morgen steigen die Werte laut Deutschem Wetterdienst sogar bis 28 Grad in Lauenburg an der Elbe. Der Rest der Woche sieht ähnlich verlockend aus. Der Wind dazu weht schwach, sodass es sicherlich auch viele Menschen noch einmal an die Strände an Nord- und Ostsee sowie an die Seen im Land ziehen wird.

