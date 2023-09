Oster-Ohrstedt: Feuerwehr löscht Großbrand in Mehrfamilienhaus Stand: 05.09.2023 07:36 Uhr In Oster-Ohrstedt im Kreis Nordfriesland ist die Feuerwehr seit Mitternacht im Großeinsatz. Ein Mehrfamilienhaus ist komplett niedergebrannt. Inzwischen ist das Feuer unter Kontrolle.

Lodernde Flammen schlagen den Einsatzkräften entgegen, als sie gegen Mitternacht am Brandort in der Bahnhofsstraße in Oster-Ohrstedt (Kreis Nordfriesland) ankommen. Insgesamt 70 freiwillige Helferinnen und Helfer von fünf Wehren konnten das Mehrfamilienhaus nur von außen löschen, weil sich das Feuer so schnell ausgebreitet hatte. Einsatzleiter Dirk Martin sagte: "Die Atemschützer konnten das Gebäude nicht mehr betreten, weil sich sofort herausgestellt hatte, dass das Gebäude einsturzgefährdet ist."

Polizei sucht nach Brandursache

Zunächst sei unklar gewesen, ob Menschen in Gefahr waren, so Martin weiter. Dann habe sich herausgestellt, dass das Haus wegen eines Umbaus leerstand. Um 6 Uhr hieß es: Feuer aus. Aktuell laufen noch die Nachlöscharbeiten. Auch ein Bagger ist im Einsatz, um die Trümmer abzutragen. Die Brandursache ist laut Polizei unklar.

