Pflegeeltern glücklich: Kinder aus Vietnam dürfen in Ratekau bleiben Stand: 06.09.2023 12:32 Uhr Die geplante Rückführung von vier vietnamesischen Pflegekindern hatte für großes Aufsehen in Ostholstein gesorgt. Nun dürfen sie vorerst in Ratekau bleiben.

Im Streit um die geplante Rückführung von vier Kindern aus Bad Schwartau hat Ostholsteins Landrat Timo Gaarz (CDU) am Vormittag eine Einzelfallentscheidung getroffen. Nachdem er sich mit den Pflegeeltern der vier Geschwister getroffen hatte, teilte Gaarz mit: Der Kreis strebe nun "keine aktive Rückführung" mehr an. "Ich habe (...) für mich festgestellt, dass ich diese besondere Familiensituation auch anders bewerten muss", gestand der Landrat. Ob die Kinder in ihren Pflegefamilien bleiben können, muss nun ein Familiengericht entscheiden.

Der Vater der Kinder hatte im Oktober 2022 in einem Imbiss in Bad Schwartau vor den Augen der 2 bis 12-Jährigen seine Ehefrau getötet. Er kam anschließend ins Gefängnis. Die Kinder leben seitdem bei drei benachbarten Pflegefamilien in Ratekau.

Weil das Aufenthaltsrecht der Kinder an das der Mutter gekoppelt war, hatte der Kreis Ostholstein die Abschiebung der Kinder nach Vietnam angeordnet. Dies hatte im Kreis Ostholstein für Empörung gesorgt: Mehr als 71.000 Menschen (Stand: 5.9.) unterzeichneten eine Online-Petition. Nach Angaben des Sozialministeriums war die Rückkehr der Kinder zunächst ausgesetzt worden.

