Lübeck: Bergung der alten Hansekooge aus der Trave beginnt

In der Trave bei Lübeck beginnt heute die Bergung eines Schiffswracks aus der Hansezeit. Von einem Bergungsschiff aus sollen nach und nach die Teile des Schiffs geborgen und an Land gebracht werden. Bis Ende August werde die Bergung voraussichtlich beendet sein, sagte eine Sprecherin der Stadt Lübeck. Laut Experten handelt es sich bei dem Fund um das sehr gut erhaltene Wrack eines historischen Frachtschiffs aus dem 17. Jahrhundert. | NDR Schleswig-Holstein 05.06.2023 07:00 Uhr

Feuer zerstört Scheune auf Gut Schierensee

Auf Gut Schierensee (Kreis Rendsburg Eckernförde) ist am Sonntagabend in einer Scheune ein Feuer ausgebrochen. Laut Feuerwehr waren mehr als 200 Helfer im Einsatz um die Flammen zu löschen. Ein Mensch wurde mit Verbrennungen in ein Krankenhaus gebracht. Fünf in der Scheune untergebrachte Pferde konnten gerettet werden. Die Brandursache ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 05.06.2023 07:00 Uhr

Prien fordert Änderung der Migrationspolitik

Die stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende und schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien hat sich für Änderungen in der Migrationspolitik ausgesprochen. Im Interview mit der "Welt" schlägt sie vor, dass der Bund für Abschiebungen zuständig sein soll. Die bisherige Zuständigkeit bei den Kreisen führe dazu, dass vor allem diejenigen abgeschoben würden, die sich regelkonform verhalten hätten, so Prien. Sie unterstützt auch den Vorschlag, eine parteiübergreifende Kommission zur Reform des Asylrechts einzurichten. | NDR Schleswig-Holstein 05.06.2023 07:00 Uhr

Sieg für THW Kiel

Handball-Rekordmeister THW Kiel ist der 23. Meisterschaft noch einen Schritt näher gekommen. Beim Bergischen HC hat die Mannschaft von Trainer Jicha gestern 29:26 gewonnen. Die SG Flensburg-Handewitt verlor in der Handball-Bundesliga gegen Hannover-Burgdorf mit 30:35. | NDR Schleswig-Holstein 05.06.2023 07:00 Uhr

Kiel: Grüne setzen Kooperation mit SPD offenbar fort

In Kiel werden die Grünen offenbar weiter mit der SPD kooperieren. Nach Angaben der Kreis-SPD sind die Sondierungsgespräche abgeschlossen, jetzt sollen Kooperationsverhandlungen geführt werden. Die Gremien der beiden Parteien müssen dem noch zustimmen. Bei der Kommunalwahl vor rund drei Wochen hatten die Grünen die SPD als stärkste Kraft in der Landeshauptstadt abgelöst. | NDR Schleswig-Holstein 05.06.2023 06:30 Uhr

Stichwahlen: Neue Bürgermeister für Husum und Büchen

Martin Kindl wird neuer Bürgermeister von Husum (Kreis Nordfriesland). Der CDU-Kandidat setzte sich in der Stichwahl am Sonntag gegen seinen SPD-Kontrahenten Horst Bauer durch. Kindl erhielt 53,5 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 32,6 Prozent. In Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg) tritt Dennis Gabriel (CDU) die Nachfolge von Bürgermeister Uwe Möller (SPD) an. Gabriel setzte sich in der Stichwahl mit 57,3 Prozent der Stimmen gegen seinen Widersacher Michael Munteanu (parteilos) durch. Die Wahlbeteiligung lag in Büchen bei 44,5 Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 05.06.2023 06:00 Uhr

Wetter: Überall freundlich

Heute scheint im ganzen Land länger die Sonne - nur vereinzelt ziehen lockere Wolken durch. Es bleibt trocken. Die Höchsttemperaturen liegen bei 14 Grad auf Amrum (Kreis Nordfriesland), 19 Grad in Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) und 25 Grad in Lauenburg/Elbe. Dazu weht ein schwacher, im Verlauf auf den Nordfriesischen Inseln mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Feierabendtemperatur um 18 Uhr: 13 Grad in Kampen (Sylt), 18 Grad an der Fehmarnsundbrücke bis 23 Grad in Reinbek (Kreis Stormarn).

