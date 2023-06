Feuer auf Gut Schierensee: Ein Mitarbeiter verletzt Stand: 05.06.2023 08:44 Uhr Aus bislang unbekannter Ursache hat es am Abend in einer großen Scheune gebrannt. Die fünf untergestellten Pferde konnten gerettet werden.

Auf Gut Schierensee im Kreis Rendsburg Eckernförde ist am Sonntagabend in einer 30 Meter breiten und 120 Meter langen Scheune ein Feuer ausgebrochen. Laut Feuerwehr waren mehr als 200 Helfer im Einsatz, um die Flammen zu löschen. Ein Mitarbeiter trug demnach Verbrennungen an Hand und Nacken davon. Fünf Pferde, die in der Scheune untergebracht waren, wurden gerettet.

Brandursache noch unklar

Probleme gab es nach Angaben der Einsatzkräfte mit dem Löschwasser. Es musste eine mehrere hundert Meter lange Leitung verlegt werden, erklärte Daniel Passig: "Hinter dem Gebäude befindet sich ein größerer Teich. Von dort aus wird Wasser gefördert, so dass mehrere Löschfahrzeuge Wasser abgeben können." Inzwischen ist der Brand gelöscht. Die Schadenshöhe und die genaue Ursache sind noch unklar.

