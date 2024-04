Stand: 26.04.2024 08:55 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Kundgebung von Einzel-, Groß- und Außenhandel

In Lübeck wollen Beschäftigte aus dem Einzel-, Groß- und Außenhandel auf die Straße gehen, um für höhere Löhne zu demonstrieren. Aufgerufen dazu hat die Gewerkschaft ver.di - kurz vor dem Start der nächsten Tarifverhandlungsrunde mit den Arbeitgebern. Im Fokus stehe ein Möbelriese, so Verhandlungsführer Bert Stach: "Wir rufen die Kolleginnen und Kollegen von IKEA im ganzen Norden auf sowie auch von einigen Betrieben des Großhandels, zum Beispiel die Bela-Läger in Schleswig-Holstein." Ver.di fordert für die Beschäftigten im Einzelhandel 2,50 Euro mehr pro Stunde, mindestens aber einen Stundenlohn von 13,50 Euro. Für die Beschäftigten im Großhandel will die Gewerkschaft 13 Prozent mehr Gehalt durchsetzen. | NDR Schleswig-Holstein 26.04.2024 08:30 Uhr

Lübeck baut Radschnellweg

Mit einer Strecke zwischen dem Kreis Herzogtum Lauenburg, Lübeck und Ostholstein soll ab Herbst der landesweit erste Radschnellweg gebaut werden. Er ist elf Kilometer lang und führt von Groß Grönau über die Hansestadt nach Bad Schwartau. In Dänemark und Holland sind solche Verbindungen längst Alltag, hier aber ist das Pionierarbeit. Sieben Jahre dauert die Planung bereits. Der Lübecker Verkehrsplaner Dirk Dreilich kritisiert, dass Politik und Gesellschaft eher skeptisch auf neue Radwege reagieren. | NDR Schleswig-Holstein 26.04.2024 08:30 Uhr

Fußball-Drittligist VfB Lübeck vor schwerem Auswärtsspiel in Bielefeld

Für den VfB Lübeck steht mit dem Gastspiel bei Arminia Bielefeld am Freitag eine besondere Partie an: Mehr als 18.000 Zuschauerinnen und Zuschauer werden das Spiel in der Schüco Arena in Bielefeld verfolgen. Damit es ist das zweitbestbesuchte Drittliga-Stadion dieser Saison. Der VfB Lübeck steht auf dem vorletzten Tabellenplatz der 3. Liga und damit vor dem Abstieg. | NDR Schleswig-Holstein 26.04.2024 08:30 Uhr

