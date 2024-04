Stand: 26.04.2024 08:41 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Ehrung der Helfer bei Ostseesturmflut in Barkelsby

Noch immer sind nicht alle Schäden des Ostseehochwassers vom vergangenen Oktober vollständig beseitigt. Tagelang waren tausende Helferinnen und Helfer im Einsatz. Am Freitag ehrt der Kreis Rendsburg-Eckernförde die vielen Einsatzkräfte. 1.500 überwiegend Ehrenamtliche sind auf Gut Rögen in Barkelsby geladen. Laut Frank Schröder, Hauptbrandführer aus Groß Wittensee, bedeute dies große Wertschätzung für die Kameraden. Die größte Ehrung sei für ihn allerdings der Dank der Menschen während des Einsatzes gewesen. Zum Beispiel versorgten Anwohner seine Gruppe mit Kaffee und Kuchen. | NDR Schleswig-Holstein 26.04.2024 08:30 Uhr

Gewerkschaft bestreikt Groß- und Außenhandel in der Region

Die Gewerkschaft ver.di hat in der Region rund um Kiel zu einem Warnstreik im Groß- und Außenhandel aufgerufen, auch der Einzelhandel ist betroffen. Laut Verdi-Verhandlungsführer Bert Stach seien etliche Lager aufgerufen, die zum Großhandel gehören. Ein besonderer Fokus solle auf dem Unternehmen IKEA liegen. | NDR Schleswig-Holstein 26.04.2024 08:30 Uhr

Polizeidirektion Neumünster - Mehr Straftaten

Im Bereich der Polizeidirektion Neumünster gibt es immer mehr Straftaten. Das geht aus der jetzt veröffentlichten Kriminalitätsstatistik für Neumünster und den Kreis Rendsburg-Eckernförde hervor. Die Beamten registrierten im vergangenen Jahr mehr als 24.000 Straftaten. Das ist der höchste Wert seit zehn Jahren. Aufgeklärt werden demnach 60 Prozent der Fälle. Zugenommen haben vor allem Gewaltstraftaten, Diebstähle und Rauschgiftdelikte. Auch landesweit sind die Zahlen gestiegen. | NDR Schleswig-Holstein 26.04.2024 08:30 Uhr

Kiel: Polizei sucht vermisste Charleen F.

In Kiel wird die 16 Jahre alte Charleen F. vermisst. Das Mädchen wurde am Montagabend das letzte Mal in der Schulstraße in Kiel gesehen. Sie könnte laut Polizei mit dem Zug bundesweit unterwegs sein. Die Vermisste ist 1,70 Meter groß, schlank und auf ärztliche Hilfe angewiesen. | NDR Schleswig-Holstein 26.04.2024 08:30 Uhr

