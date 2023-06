Bürgermeister-Stichwahl in Büchen: Gabriel setzt sich durch Stand: 04.06.2023 19:53 Uhr Dennis Gabriel von der CDU wird in Büchen Nachfolger des langjährigen Bürgermeisters Uwe Möller von der SPD. Gabriel setzte sich bei der Stichwahl gegen den parteilosen Michael Munteanu durch.

Dennis Gabriel (CDU) tritt in Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg) die Nachfolge von Bürgermeister Uwe Möller (SPD) an. Gabriel setzte sich in der Stichwahl am Sonntag mit 57,3 Prozent der Stimmen gegen seinen Widersacher Michael Munteanu (parteilos) durch. Munteanu kam laut dem vorläufigen Endergebnis auf 42,7 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 44,5 Prozent.

SPD-Kandidatin im ersten Wahlgang ausgeschieden

Der aktuelle Bürgermeister Möller war nach 24 Jahren im Amt nicht erneut zur Wahl angetreten. SPD-Kandidatin Anne-Marie Hovingh hatte es nicht in die Stichwahl geschafft. Dennis Gabriel hatte die absolute Mehrheit damals knapp verfehlt. Herausforderer Munteanu erhielt 29,3 Prozent.

