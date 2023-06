Lübecker Hanseschiff-Wrack: Erstes Fass aus Trave geborgen Stand: 05.06.2023 13:02 Uhr Fachleute haben heute bei Lübeck erste Teile eines 400 Jahre alten Frachtseglers aus der Trave geholt. Die Bergung soll insgesamt drei Monate dauern und knapp zwei Millionen Euro kosten.

Es ist ein Glücksfall, manche sagen eine Sensation: Bei Messungen durch das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt war am Grund der Lübecker Trave ein gut erhaltenes, 400 Jahre altes Hanseschiff entdeckt worden. Heute ist der große Tag für die Archäologen da: Sie holen mit einem Kran erste Teile des Wracks aus dem Wasser. Zuerst kommt an einem Drahtseil langsam ein Fass an die Oberfläche. Grau-grün mit Algen und Muscheln besetzt.

170 Fässer voller Kalk liegen auf dem Schiff

Für die Bergung kommt unter anderem ein Spezialschiff mit Hydraulikkran zum Einsatz, der von einem Arbeitsschiff aus gesteuert wird. Auch Taucher helfen. 170 Fässer liegen noch auf dem Travegrund, erklärt Projektleiter und Unterwasser-Archäologe, Felix Rösch. Rum, sei nicht darin - aber Kalk: "Kalk, der gebrannt worden ist, um später als Mörtel verwendet zu werden."

Auch Münzen und Keramikscherben auf Travegrund vermutet

Nach und nach sollen in den kommenden drei Monaten nun die anderen Fässer aus dem Wasser geholt werden - und natürlich auch Schiffsteile selbst, sowie Dinge, die mehr über die Besatzung verraten, so Rösch: "Da findet man halt auch Münzen und Reste von Schuhen und Besteck und Keramikscherben.Wir sind sehr gespannt sind, was uns da erwartet." Eingelagert werden die geborgenen Fundstücke erst einmal in Wasserbecken in einer Halle. Ob die konservierten Teile des Frachters irgendwann einmal wieder zusammengebaut und ausgestellt werden, ist noch unklar.

Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) ist beim Start der Bergung dabei. Für ihn sei es ein bedeutender Moment, sagt er: "Das macht einen schon ein bisschen stolz, weil es ein authentischer Fund ist. Ich glaube, das hält die Geschichte lebendig."

Bereits seit dem 17. Jahrhundert ruht das Hanseschiff auf dem Grund der Trave bei Lübeck. Experten gehen davon aus, dass der Frachtsegler damals auf dem Weg nach Lübeck auf Grund lief, Leck schlug und sank. Er wurde zufällig bei Routinemessungen durch das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt im Juli vergangenen Jahres in der Lübecker Trave entdeckt, auf Höhe Stülper Huk. Die Stadt sprach von einem "archäologischen Sensationsfund".

Archäologe: Schiff hat direkten Bezug zur Hansestadt Lübeck

Archäologe Felix Rösch hatte den Fund der 400 Jahre alten Hansekogge bereits im Vorfeld als "Riesen-Glücksfall" für die Stadt: "Die Hansestadt Lübeck ist weltweit bekannt für die Backsteingotik, für die sehr gut erhaltene Altstadt als Königin der Hanse. Aber was bislang fehlte, war noch ein eigenes Schiff." Genau das soll der Fund in der Trave sein. "Es ist das erste Schiff, das wirklich einen direkten Bezug zu Lübeck hat", sagt Rösch. Ende August sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Die beteiligten Wissenschaftler erhoffen sich durch die Bergung neue Einblicke in die Geschichte der Seefahrt und des Handels in der Hansezeit.

