Trümmerteil schlägt bei Sprengung von Kieler Kraftwerk in Wohnhaus ein Stand: 06.04.2023 11:23 Uhr Am Sonntag ist bei der Sprengung des alten Kraftwerks auf dem Ostufer in Kiel ein Metallteil anderthalb Kilometer durch die Luft geschleudert worden. Es schlug in die Fassade eines Wohnhauses ein.

Bei der Sprengung zweier Bauteile des alten Gemeinschaftskraftwerks in Kiel ist es am vergangenen Sonntag zu einem schweren Unfall gekommen. Nach Angaben einer Polizeisprecherin ist dabei ein tellergroßes Metallteil gut anderthalb Kilometer durch die Luft geschleudert worden. Es sei in die Fassade eines Wohnhauses im Kieler Stadtteil Neumühlen-Dietrichsdorf eingeschlagen. Glücklicherweise sei niemand verletzt worden, hieß es von der Polizei weiter. Wie es zu dem Vorfall kam, wird jetzt ermittelt.

Liegt eine Baugefährdung vor? Polizei ermittelt

Die Polizeisprecherin erklärte, dass das Metallteil offenbar durch einen Katapulteffekt in die Luft geschleudert wurde. Das heißt: Es lag am Boden und herabstürzende Trümmerteile könnten es dann wie bei einer Wippe nach oben katapultiert haben - wie das alles genau passieren konnte, soll jetzt herausgefunden werden. Die Beamten prüfen nach eigenen Angaben, ob eine sogenannte Baugefährdung vorlag - also ob Stadtwerke, Ordnungsamt oder Sprengmeister beim Abriss gegen technische Regeln verstoßen haben und damit Menschenleben gefährdet haben könnten. Sollte dem so sein, wäre das eine Straftat.

Familie offenbar vorübergehend in Hotel untergekommen

Zunächst hatten die Kieler Nachrichten über den Vorfall berichtet. Demnach hatten sich die Bewohner des Hauses - eine junge vierköpfige Familie - im Untergeschoss aufgehalten, als das Metallteil in die Hauswand neben der Eingangstür eingeschlug. Das Haus sei umgehend geräumt und das junge Paar mit ihren zwei kleinen Kindern übergangsweise in ein Hotel gezogen, schrieb die Zeitung.

