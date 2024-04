Stand: 26.04.2024 08:10 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Flensburg: Finanzausschuss macht Weg für Freibad Weiche frei

Der Finanzausschuss der Stadt Flensburg hat am Donnerstagabend grünes Licht für eine Zwischenlösung beim Freibad Weiche gegeben. Außerdem wurden erwartungsgemäß 4,2 Millionen Euro für den geplanten Neubau bereitgestellt. Dazu kommen 3,4 Millionen Euro als Zuschuss vom Bund. Flensburgs Stadtsprecher Clemens Teschendorf betont, dass eine Übergangslösung für das Schwimmen gefunden werden solle. Hierfür habe der Ausschuss 150.000 Euro freigegeben, um einen Badebetrieb bis zum Ende der Saison 2025 gewährleisten können, so Teschendorf. Die SPD hatte sich bei der Abstimmung enthalten. Das neue Freibad in Weiche soll 2027 eröffnet werden. | NDR Schleswig-Holstein 26.04.2024 08:30 Uhr

Erneute Sperrung der Glücksburger Straße in Flensburg

Die Glücksburger Straße in Flensburg wird ab Montag erneut wegen Bauarbeiten voll gesperrt. Diesmal zunächst für sechs Monate zwischen dem Adelbyer Kirchenweg und Philipp-Lassen-Koppel. Laut Stadt müssen Fernwärmeleitungen saniert werden. Der Verkehr wird über die Osttangente umgeleitet. Auch die Busse der Linien 10 und 11 sind betroffen. Es ist bereits die dritte Sperrung der Glücksburger Straße innerhalb der vergangenen zwei Jahre. | NDR Schleswig-Holstein 26.04.2024 08:30 Uhr

Zonser Hörspieltage ehren Rolf Petersen

Der Schauspieler, Regisseur und Bühnenleiter Rolf Petersen von der Niederdeutschen Bühne Flensburg ist für seine Rolle im niederdeutschen Hörspiel "De Kawensmann" mit dem Darstellerpreis der Zonser Hörspieltage geehrt worden. Das vom NDR und Radio Bremen produzierte Stück wurde dort bereits im vergangenen Jahr als bestes deutschsprachiges Regionalhörspiel ausgezeichnet. | NDR Schleswig-Holstein 26.04.2024 08:30 Uhr

