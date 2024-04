Stand: 26.04.2024 09:22 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Feuerwehreinsätze in Südholstein

Gleich zwei Brände haben die Feuerwehren in Südholstein am Donnerstag bis zum späten Abend beschäftigt. In Reinbek (Kreis Stormarn) hatte es am Nachmittag auf einem Recyclinghof angefangen zu brennen. Mehr als 100 Tonnen Metall- und Elektroschrott standen nach Angaben der Polizei in Flammen. Die etwa 100 Feuerwehrleute konnten erst um 21 Uhr wieder abrücken. Die Brandursache ist noch nicht klar. Ein zweites Feuer gab es in Elmshorn (Kreis Pinneberg) in einem Dönerladen in der Nähe des Bahnhofs. Die Feuerwehr musste die Zwischendecke entfernen, dann war der Brand schnell gelöscht. | NDR Schleswig-Holstein 26.04.2024 08:30 Uhr

Wedel: Power To Heat Anlage im Umweltausschuss besprochen

In Wedel (Kreis Pinneberg) läuft seit Ende vergangenen Jahres eine sogenannte "Power To Heat"-Anlage. Sie steht direkt neben dem Kohlekraftwerk und soll zusammen mit einem Energiepark, der auf der anderen Elbseite gebaut werden soll, das Kraftwerk ablösen. Die Anlage wandelt Windstrom in Wärme um, die dann ins Hamburger Fernwärmenetz geht - erklären die zuständigen Hamburger Energiewerke. Sie waren am Donnerstag im Wedeler Umweltausschuss zu Gast und haben über den Planungsstand des Energieparks berichtet. Im kommenden Jahr soll das Kohlekraftwerk in Wedel nach Angaben der Energiewerke abgelöst werden. | NDR Schleswig-Holstein 26.04.2024 08:30 Uhr

Gesperrte Straßen in Südholstein am Wochenende

Autofahrer in Südholstein müssen sich am Wochenende auf Probleme und Umwege einstellen – die A23 bei Tornesch (Kreis Pinneberg) in Richtung Heide (Kreis Dithmarschen) und auch die B206 in Bad Segeberg sind betroffen. Die A23 bekommt in Fahrtrichtung Heide nach Angaben der zuständigen Autobahn GmbH eine neue Fahrbahndecke. Die Sperrung zwischen Tornesch und Elmshorn beginnt am Freitagabend um 21 Uhr und dauert bis Montagfrüh um 5 Uhr. In Bad Segeberg laufen bereits seit mehreren Wochen die Sanierungsarbeiten an der B206 in Richtung Lübeck. Von Freitag bis Montag stehen die Arbeiten im letzten Bauabschnitt im Bereich der Kreuzung Bahnhofstraße an. Laut Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr ist deshalb nur eine Spur für beide Richtungen frei. | NDR Schleswig-Holstein 26.04.2024 08:30 Uhr

