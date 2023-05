Stand: 19.05.2023 06:45 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Rund 200 Einsätze zu Himmelfahrt

Der Himmelfahrtstag ist in Schleswig-Holstein ohne größere Zwischenfälle verlaufen. Die Polizei hat insgesamt etwas mehr als 200 Einsätze gezählt - die meisten davon waren den Angaben zufolge aber schnell beendet. Dabei ging es zum Beispiel um Ruhestörung, Sachbeschädigung oder Streitereien. In Geesthacht im Kreis Herzogtum Lauenburg sind fünf Personen bei einer Auseinandersetzung leicht verletzt worden, zwei von ihnen kamen ins Krankenhaus. Unter anderem mussten die Beamten auch in Busdorf im Kreis Schleswig-Flensburg ausrücken. Dort prügelten sich laut Leitstelle ein paar Jugendliche lautstark. | NDR Schleswig-Holstein 19.05.2023 06:00 Uhr

Imker sorgen sich um Bienenvölker

Die wärmeren Tage sorgen dafür, dass wieder mehr Bienen unterwegs sind. Nach vorläufigen Zahlen des Landesimkerverbands haben es zehn Prozent der Honigbienen nicht über den Winter geschafft – eine Zahl, die absolut normal sei, sagt Verbandschef Christian Krug. Nach wie vor macht die "amerikanische Faulbrut" den Imkern Sorgen. Drei Sperrbezirke gibt es derzeit im Land. Laut Christian Krug vom Imkerverband verschärfen sogenannte "Youtube-Imker" das Problem – Amateure, die sich Onlinevideos über Bienen ansehen statt fundierte Kurse zu belegen. | NDR Schleswig-Holstein 19.05.2023 06:00 Uhr

Schutzgemeinschaft Nordsee fordert besseres Konzept für Schiffsunfälle

Auf der Nordsee steigt die Zahl der Offshore-Windparks kontinuierlich an - dadurch steigt aber auch das Risiko von Havarien. Davor warnt die Schutzgemeinschaft Nordseeküste. Sie fordert deshalb ein besseres Konzept für Schiffsunfälle. Der zweite Vorsitzende der Schutzgemeinschaft, Ulrich Birstein, sagte: "Insbesondere müssen wir uns für die Sicherheit und Leichtigkeit der Schifffahrt einsetzen, sprich: Ein Notschlepper reicht nicht mehr. Wir werden wohl mindestens noch einen weiteren brauchen." | NDR Schleswig-Holstein 19.05.2023 06:00 Uhr

Experten untersuchen Meteoritenfund aus Elmshorn

Der 3,5-Kilogramm schwere Sensationsfund landete bei einer Elmshorner Familie, die das Stück jetzt Wissenschaftlern vom Arbeitskreis Meteore für Untersuchungen zur Verfügung stellt. Die Experten zeigten sich von den Dimensionen begeistert. Ende April waren in Elmshorn im Kreis Pinneberg mehrere Meteoritenteile eingeschlagen. | NDR Schleswig-Holstein 19.05.2023 06:30 Uhr

Fußball: Holstein Kiel spielt gegen FC St. Pauli

Nordduell heute Abend in der Zweiten Fußball-Bundesliga: Holstein Kiel empfängt im letzten Heimspiel der Saison den FC St. Pauli. In der Tabelle sind für beide Teams keine allzu großen Sprünge mehr möglich. Für Holstein Kiel ist maximal Platz 7 drin – im Fokus steht deshalb heute der Abschied vieler langjähriger Spieler wie Fin Bartels, Fabian Reese und Kapitän Hauke Wahl. Der FC St. Pauli hat nur noch rein theoretische Chancen, mit zwei Siegen Relegationsrang 3 zu erreichen. Spielbeginn ist um 18.30 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 19.05.2023 06:00 Uhr

Dokumente der Hanse jetzt Unesco-Weltdokumentenerbe

Dokumente zur Geschichte der Hanse, die in Belgien, Dänemark, Estland, Lettland, Polen und unter anderem im Archiv der Hansestadt Lübeck bewahrt werden, gehören jetzt zum Weltdokumentenerbe der Unesco. Der Exekutivrat der Weltkulturorganisation hat am Donnerstag in Paris die Aufnahme von 64 Dokumenten in das internationale Unesco-Register "Memory of the World" (zu deutsch: Gedächtnis der Welt) gebilligt, wie die Deutsche Unesco-Kommission mitteilte. | NDR Schleswig-Holstein 19.05.2023 05:30 Uhr

Brand in Kappeln: Ermittlungen gehen heute weiter

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) gehen die Ermittlungen der Polizei heute weiter. Bei dem Feuer gestern Morgen starb laut Polizei ein Hund in den Flammen. Eine Person wird weiter vermisst. Laut Feuerwehr brannte es zuerst im Keller. Die Flammen breiteten sich dann weiter aus. Das Haus ist teils einsturzgefährdet und muss gesichert werden. | NDR Schleswig-Holstein 19.05.2023 08:00 Uhr

Hochschul-Absolventen mit besten Chancen auf dem Arbeitsmarkt

Hochschul-Absolventen können sich in Schleswig-Holstein beinahe aussuchen, wo sie arbeiten wollen. Laut Bundesagentur für Arbeit gab es allein in diesem Jahr rund 5.500 offene Stellen für Akademikerinnen und Akademiker. Die Chancen, einen Job zu finden, seien deshalb so hoch wie nie zuvor. Das versetzt die potenziellen Arbeitnehmer in eine gute Verhandlungsposition. Akademiker in Schleswig-Holstein sind laut Arbeitsagentur seltener arbeitslos als Nicht-Akademiker. Die Quote liegt für sie landesweit bei 2,5 Prozent. Die allgemeine Arbeitslosenquote liegt bei 5,6 Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 18.05.2023 17:00 Uhr

Wetter: Überwiegend sonnig

In Schleswig-Holstein ist es heute freundlich mit reichlich Sonnenschein und nur lockeren Wolken. Etwas bedeckter zeigt sich der Himmel in Lauenburg, aber auch dort bleibt es laut Wettervorhersage trocken. Die Höchstwerte liegen bei 14 Grad in Scharbeutz (Kreis Ostholstein) bis 18 Grad in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen).

