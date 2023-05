Imker-Landesverband: "Youtube-Imker” gefährden Bienenvölker Sendedatum: 19.05.2023 08:00 Uhr Etwa 4.000 Imkerinnen und Imker sind dem Landesverband zufolge in Vereinen organisiert. Schätzungen zufolge imkern noch einmal so viele ohne das nötige Fachwissen. Diese sogenannten "Youtube-Imker" gefährden nicht nur das Leben ihrer eigenen Bienenvölker.

von Wulff, Astrid

Harmonisches Summen im Garten und einmal im Jahr selbstgeschleuderter Honig: Imkern liegt voll im Trend. Die eigenen Bienenvölker im Garten stehen zu haben - viele verbinden das mit einem Gefühl der Entschleunigung und Naturverbundenheit. Die Begeisterung freut Christian Krug vom Landesverband der Imkerinnen und Imker in Schleswig-Holstein - so seien die Kurse in der Imkerschule in Bad Segeberg seit Jahren gut gebucht. Wer mit dem Gedanken spielt, sich Bienen zuzulegen, sollte sich jedoch über die Verantwortung klar sein.

Bienen brauchen Fürsorge - sonst werden sie leicht krank

"Es ist nicht damit getan, sie einfach hinzustellen", sagt der Landesverbandschef. "Die Bienen brauchen Fürsorge und eine gewisse Behandlung, sonst verenden sie grausam." Bienenvölker, die sich selbst überlassen werden, können zum einen verhungern. Zum anderen können sie von der Varroamilbe befallen werden, ein Parasit, der sich von den Larven ernährt. Befallene Völker werden so geschwächt, dass sie dann leicht an der Amerikanischen Faulbrut erkranken, einer hochansteckenden Tierseuche.

Im Kurs lernt man, was gegen die Varroamilbe hilft

In Imker-Kursen lernt man, die Bienen gut durchs Jahr zu bringen und sie auch davor zu schützen, dass die Varroamilbe im Bienenvolk überhandnimmt. In vielen Online-Tutorials hingegen kommen diese Themen kaum vor, sagt Landesverbandschef Christian Krug. So können die Bienen leicht erkranken - und andere anstecken: "Betroffene Bienenvölker ziehen andere Bienen aus dem Flugradius - durchaus elf Kilometer - mit in den Ruin."

Viele "Youtube-Imker" lassen Bienen nicht auf Faulbrut testen

Wird ein Fall der Amerikanischen Faulbrut gemeldet, wird ein Sperrbezirk rund um das betroffenen Bienenvolk festgelegt. Erkannt werden Fälle jedoch in der Regel nur, wenn die Imkerinnen und Imker ihre Völker beim Veterinäramt testen lassen - "Youtube-Imker" täten das in der Regel nicht. So gebe es Sperrbezirke, in denen die Quelle seit Jahren nicht gefunden werde, sagt Christian Krug. "So einen Fall haben wir rund um Pinneberg." Das Problem: Ein kontaminiertes Volk kann noch drei bis vier Jahre lang ansteckend sein, weil sich andere Bienen immer wieder an den Nahrungsvorräten bedienen. Befallene Völker könnten zwar in der Regel von den Imkern "saniert" werden, das koste aber Zeit, Geld und Nerven.

Imkerverband will aktiver auf Social Media werden

Christian Krug ist optimistisch: Immer mehr Interessierte besuchen die Imker-Kurse, bevor sie entscheiden, ob sie wirklich loslegen wollen. Und der Verband versucht, in den sozialen Medien aktiver zu sein - auch, um für eine gute Ausbildung zu werben. Dabei könnte sich Christian Krug vorstellen, für eigene Videos mit Anbietern von Imker-Online-Tutorials zusammenzuarbeiten: "Wir liefern das Know-How, die liefern die Hochglanz-Videos."

