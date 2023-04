Stand: 01.04.2023 12:37 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Heringsbestand in der Ostsee hat sich leicht erholt

Mein der Ostsee gibt es wieder mehr Heringe. Das Thünen-Institut für Ostseefischerei hat die Lage untersucht und festgestellt, dass sich der Bestand leicht erholt hat. Vollständig regeneriert sei der Bestand aber noch nicht, daher empfehlen die Experten, dass aktuelle Fangverbot für Hering weiter gelten zu lassen. | NDR Schleswig-Holstein 01.04.2023 12:00 Uhr

Kiel: Keine Fähren auf der Förde

Das Hochwasser schränkt heute den Fährbetrieb auf der Kieler Förde ein. Nach Angaben der Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel (SFK) fallen auf der Fördelinie zwischen Kiel und Laboe alle Verbindungen aus. Einige Anleger stehen bereits unter Wasser. Die Schwentinefähre fährt aber weiterhin. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie den Scheitelpunkt des Hochwassers in der Kieler und Lübecker Bucht gegen 16 Uhr. Dann soll das Wasser dort 1,10 Meter über dem Normalstand stehen. | NDR Schleswig-Holstein 01.04.2023 12:00 Uhr

Online-Banking-Betrug in SH nimmt zu

In Schleswig-Holstein gibt es immer mehr Fälle von Online-Banking-Betrug. Laut Landeskriminalamt sind 2020 gut 1.500 Fälle angezeigt worden, im vergangenen Jahr waren es 2.100. Jede Woche kämen neue Fälle hinzu, so Michael Herte, Finanzexperte bei der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein. Die Maschen seien sehr unterschiedlich: Fake-Anrufe durch angebliche Bankmitarbeitende, genauso wie technische Tricks durch Mails, SMS und gefälschte Webseiten. Nach Angaben des Landeskriminalamts wurde etwa jeder vierte angezeigte Fall in den vergangenen Jahren aufgeklärt. Das Geld von den Banken zurückzubekommen, sei aber oft schwierig, so die Verbraucherzentrale. | NDR Schleswig-Holstein 01.04.2023 11:00 Uhr

Balkonkraftwerke: Zweiter Fördertopf bereits ausgeschöpft

Am Freitagmorgen war die zweite Antragsphase für die sogenannten Balkonkraftwerke des Förderprogramms "Klimaschutz für Bürgerinnen und Bürger" gestartet. Nur wenige Stunden später war der Topf laut Ministerium bereits ausgeschöpft. Mehr als 1.000 Anträge für Photovoltaik-Steckeranlagen gingen innerhalb kürzester Zeit auf dem Antragsportal ein. Das überstieg das für dieses Quartal vorgesehene Limit von 900 deutlich. Schleswig-Holsteins Energiewendestaatssekretär Joschka Knuth (Grüne) zeigte sich erfreut über die Teilnahme so vieler Menschen an der Energiewende und versicherte, dass es noch viele weitere Gelegenheiten auf eine Förderung geben werde. | NDR Schleswig-Holstein 01.04.2023 10:00 Uhr

Bildungsministerin Prien besucht Heider Schulzentrum

Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hat sich in Heide (Kreis Dithmarschen) mit Eltern, Lehrern und Schülervertretern des Schulzentrums Heide-Ost getroffen. Dabei ging es um die weitere Aufarbeitung der Fälle von Jugendgewalt in Heide. In der Stadt war im Februar ein 13-jähriges Mädchen von anderen Schülerinnen geschlagen und gedemütigt worden. Prien kündigte umfangreiche Angebote zur Vermeidung von Gewalt an Heider Schulen an. Dafür sollen die beteiligten Institutionen besser zusammenarbeiten und es soll weitere Gespräche geben. Heides Bürgermeister Oliver Schmidt-Gutzat (SPD) sieht das Land in der Pflicht und fordert mehr Polizeipräsenz im Alltag. | NDR Schleswig-Holstein 01.04.2023 10:00 Uhr

Acht Verletzte nach Verkehrsunfall im Kreis Ostholstein

Auf der Landesstraße 184 ist es am Freitagnachmittag zwischen Ahrensbök und Curau (beide Kreis Ostholstein) zu einem Unfall mit zwei Fahrzeugen gekommen. Die Landesstraße musste daraufhin für mehrere Stunden in beiden Richtungen gesperrt werden. Acht Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und teilweise mit dem Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser gebracht. Zur Unfallursache kann die Polizei bisher keine Angaben machen. | NDR Schleswig-Holstein 01.04.2023 08:30 Uhr

Wetter: Sturmflutwarnung für die Ostsee

Tagsüber bleibt es bedeckt und regnerisch, am Nachmittag lockert es teilweise auf. Die Temperaturen liegen bei 5 bis 8 Grad. An den Küsten sind bis zum Abend stürmische Böen möglich, für die Ostsee haben die Behörden eine Sturmflut-Warnung veröffentlicht. Gegen 12 Uhr wird der Wasserstand in der Kieler und Lübecker Bucht bei Hochwasser demnach voraussichtlich bis zu 1,05 Meter über dem mittleren Wasserstand liegen. | NDR Schleswig-Holstein 01.04.2023 08:00 Uhr

