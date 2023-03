Stand: 30.03.2023 11:59 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Verkehrsminister Madsen besucht Holtenauer Hochbrücken

Die durch eine Havarie beschädigten Hochbrücken in Kiel-Holtenau werden aktuell repariert. Am Vormittag hat sich Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) ein Bild von den Arbeiten gemacht. Momentan finden dort noch umfangreiche Vorbereitungen statt. Die Firma Adolf Cornels aus Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) soll die Brücken wieder in Ordnung bringen. Der Bauleiter betonte, dass nicht alle Arbeiten von außen zu sehen sein werden. So werden zum Beispiel aktuell Hilfseisen und Verstärkungen eingebaut, bevor die zerbeulten Bauteile ausgebaut werden können. Inzwischen ist die bleihaltige Beschichtung im Inneren des Hohlkastens abgetragen worden. Desweiteren wird ein bewegliches Hängerüst montiert. Dies ermöglicht es, dass Schiffe weiterhin die Brücke passieren können. Bis zur Kieler Woche im Juni sollen die Arbeiten an der Olympiabrücke abgeschlossen sein. Während der Kieler Woche sollen beide Brücken nutzbar sein, danach wird die Reparatur an der westlichen Prinz-Heinrich-Brücke fortgeführt. | NDR Schleswig-Holstein 30.03.2023 16:30 Uhr

A20-Entscheidung: Bad Segeberg spricht von "bodenloser Frechheit"

Die Bundesregierung hat die A20 nicht als Bauprojekt von "überragendem öffentlichen Interesse" eingestuft. Diese Entscheidung trifft in Schleswig-Holstein auf heftige Kritik. Die Entscheidung bedeutet zum Beispiel, dass die Genehmigungsverfahren mehr Zeit in Anspruch nehmen könnten als geplant. Auch der Bürgermeister von Bad Segeberg, Toni Köppen (Freie Wählergemeinschaft BBS), meldete sich zu Wort: Das sei eine "bodenlose Frechheit für alle Bad Segebergerinnen und Bad Segeberger, die seit Jahrzehnten mit diesem unglücklichen Zustand leben“. Köppen sagte weiter, Bad Segeberg sei so ziemlich die einzige Stadt, an der eine Autobahn mitten in der Stadt endet und durch eine Bundesstraße weitergeführt wird. "Das bedeutet für Bad Segeberg eine Verkehrsbelastung von rund 30.000 Fahrzeugen, die durch die Stadt fahren." Nur durch die A20 sei diese Situation zu verbessern, meinte Köppen. | NDR Schleswig-Holstein 30.03.2023 08:30 Uhr

Öffentlicher Dienst: Tarifverhandlungen gescheitert

Die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen sind gescheitert. Arbeitgeber und Gewerkschaften haben in der letzten von drei Verhandlungsrunden keine Einigung geschafft. Nach Angaben des Bundes sollen nun unabhängige Schlichter nach einer Lösung suchen. In dieser Zeit herrscht Friedenspflicht - somit wird es wohl erstmal keine neuen Streiks geben. Das heißt: Auch die Schleswig-Holsteiner müssen zunächst mit keinen weiteren Warnstreiks rechnen. | NDR Schleswig-Holstein 30.03.2023 06:00 Uhr

Land unterstützt Kommunen bei ukrainischen Flüchtlingen

Das Land Schleswig-Holstein unterstützt die Kommunen mit rund 70 Millionen Euro für die Unterbringung von Flüchtlingen. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Vertreter der Spitzenverbände der Kommunen haben gestern eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet. Mit dem Geld sollen unter anderem Gemeinschaftsunterkünfte hergerichtet oder die Sozialarbeit an Schulen bezahlt werden. Vom Gemeindetag hieß es, man habe sich mehr erhofft, aber es sei eine gute Lösung, um voranzukommen. | NDR Schleswig-Holstein 30.03.2023 06:00 Uhr

THW Kiel erreicht Viertelfinale der Champions League

Der THW Kiel ist souverän ins Viertelfinale der Handball-Champions League eingezogen. Nach dem 41:28 im Hinspiel bei Dinamo Bukarest konnten sich die Schleswig-Holsteinern im Rückspiel zu Hause auch eine knappe 31:32-Niederlage leisten. Es war die erste Heimpleite für den THW in dieser Europapokal-Saison. Im Viertelfinale treffen die Kieler wie schon in den vergangenen beiden Jahren auf Paris St. Germain. | NDR Schleswig-Holstein 30.03.2023 06:00 Uhr

Sanierung Wikingeck: Kreistag beschließt Vorfinanzierung

Es ist seit Jahrzehnten eine der größten Umwelt-Altlasten des Landes: das Wikingeck in Schleswig. Giftige Substanzen einer ehemaligen Teerpappenfabrik fließen dort in die Schlei. Die Sanierung wird der Kreis Schleswig-Flensburg nun vorfinanzieren. Das hat der Kreistag einstimmig beschlossen. Die Sanierungskosten belaufen sich nach letzten Schätzungen auf rund 30 Millionen Euro. Der Bund hatte vor dem Regierungswechsel in Berlin eine Übernahme von zwei Drittel der Kosten zugesagt - das aber vor einen halben Jahr zurückgekommen. Der Kreis will im Oktober mit der Sanierung beginnen und notfalls den Bund auf Kostenübernahme verklagen. | NDR Schleswig-Holstein 30.03.2023 06:00 Uhr

A20: Scharfe Kritik an Beschlüssen der Bundesregierung

Der Ausbau der A20 bei Bad Segeberg soll nun doch nicht von "überragendem öffentlichen Interesse" sein. Das hat die Ampel-Koalition in ihrem Kompromiss für Infrastruktur und Klimaschutz entschieden. Damit könnte der Ausbau der Küstenautobahn noch länger dauern als geplant. Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) sprach von einem "Schlag ins Gesicht für die wirtschaftliche Entwicklung der gesamten Westküste" und auch Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat kein Verständnis für den Kurswechsel in Berlin: "Das deckt sich mit keinem Gespräch, was ich auch persönlich geführt habe." Der Hauptgeschäftsführer der Unternehmensverbände UV Nord, Michael Thomas Fröhlich, sagte, er wolle gegen die Entscheidung in Berlin protestieren. | NDR Schleswig-Holstein 30.03.2023 06:00 Uhr

Fehlende Jahresabschlüsse: Amt Kisdorf hat ein Geldproblem

Einmal im Jahr erstellen die Ämter eine Übersicht aller Einnahmen und Ausgaben ihrer Gemeinden und fassen sie zu Jahresabschlüssen zusammen. Im Amt Kisdorf im Kreis Segeberg ist das zwischen 2015 und 2020 nicht passiert – und seit die Kommunalaufsichtsbehörde davon erfahren hat, müssen die neun Gemeinden im Amt mit einer Art Haushaltssperre leben. So darf die Gemeinde Kisdorf beispielsweise nichts tun gegen kaputte Straßen oder ein marodes Feuerwehrgebäude. Geld ist nach Angaben der neuen Amtsdirektorin Judith Horn seit inzwischen gut zwei Jahren nur noch für absolute Pflichtaufgaben da. Erst wenn die fehlenden Jahresabschlüsse nachgeholt wurden, ist die Haushaltssperre Geschichte. | NDR Schleswig-Holstein 30.03.2023 07:00 Uhr

Wetter: Viel Regen und Wind

Bis zum Mittag gibt es immer wieder Regen, zum Nachmittag wechseln sich Sonne, Wolken und Schauer ab. Es ist teilweise stürmisch. Es wird heute relativ warm bei Höchsttemperaturen von 13 Grad in Kiel und zehn Grad in Niebüll (Kreis Nordfriesland). | NDR Schleswig-Holstein 30.03.2023 06:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 4 Min Nachrichten 13:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.03.2023 | 16:30 Uhr