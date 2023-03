Stand: 29.03.2023 07:53 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Lübeck: Drogen- und Suchtzentrum wird eröffnet

In Lübeck wird heute das neue Drogen- und Suchtzentrum an der Marienbrücke eröffnet. Laut AWO-Geschäftsführer Behrens soll die Anlaufstelle Menschen mit Suchtproblemen einen geschützten Raum für sozialen Austausch, Beratung und Hilfe bieten - und eine Alternative zu öffentlichen Plätzen darstellen. Das Besondere an der Einrichtung ist ihre zentrale Lage und die große Freifläche für ausreichend Diskretion. Die Polizei hatte die schnelle Fertigstellung der Zentrums gefordert, weil es nach der Auflösung des Drogentreffs am Krähenteich zu mehr Kriminalität rund um den ZOB gekommen war. | NDR Schleswig-Holstein 29.03.2023 08:00 Uhr

Heide: Mit mehr Sozialarbeitern gegen Jugendgewalt

Um Mobbing und Schulgewalt zu bekämpfen, plant die Stadt Heide, zwei Schul-Sozialarbeiter einzustellen. Außerdem soll ein Streetworker für den Heider Südermarkt engagiert werden. Grund dafür ist die hohe Zahl an Vorfällen mit gewaltbereiten Jugendlichen. Den endgültigen Beschluss soll die Ratsversammlung im April treffen. | NDR Schleswig-Holstein 29.03.2023 08:00 Uhr

Brennender Dachstuhl in Klein Zecher sorgt für Großeinsatz der Feuerwehr

Ein Wohnungsbrand in der Gemeinde Klein Zecher im Kreis Herzogtum Lauenburg hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Laut Polizei fing in der vergangenen Nacht der Dachstuhl einer zur Wohnung umgebauten Scheune Feuer. Die 80 Jahre alte Bewohnerin konnte unverletzt aus den Flammen gerettet werden. Brandursache und Schadenshöhe sind noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 29.03.2023 07:00 Uhr

560 Kilometer Asphalt müssen repariert werden

Die Straßen im Land sind in einem miserablen Zustand - so hat es der Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein erklärt. Aktuell rücken die 33 Straßenmeistereien im Land täglich zum Flicken von Schlaglöchern aus. Weil es aber in den vergangenen Jahren einen Sanierungsstau gab, hinkt man hinterher. Mehr als 560 Kilometer Asphalt müssen repariert werden, erklärte Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) und versprach, 550 Millionen Euro zu investieren. Die schlechtesten Straßen hätten dabei weniger Priorität - alles, was nun mit weniger Geld schnell grundlegend saniert werden könne, habe Vorrang, so der Leiter des Landesbetriebs Conradt. | NDR Schleswig-Holstein 29.03.2023 06:00 Uhr

Lebenslange Haft im Doppelmord-Prozess von Elmshorn

Im Prozess wegen Doppelmordes gegen einen 30 Jahre alten Mann hat das Landgericht Itzehoe (Kreis Steinburg) eine lebenslange Freiheitsstrafe verhängt. Der Mann hatte dem Urteil zufolge im vergangenen Juli zwei Frauen im Alter von 19 und 23 Jahren heimtückisch und aus niederen Beweggründen in einer Wohnung in Elmshorn (Kreis Pinneberg) mit zahlreichen Messerstichen getötet. Motiv des Täters sei vor allem ein gekränktes Ego gewesen, hieß es. Außerdem erkannte das Gericht nach eigenen Angaben die besondere Schwere der Schuld. | NDR Schleswig-Holstein 29.03.2023 06:00 Uhr

Kohlenmonoxid-Alarm in Kiel

Wegen Kohlenmonoxid-Alarms hat die Feuerwehr in Kiel ein Mehrfamilienhaus evakuiert. Eine Bewohnerin hatte laut Feuerwehr die Leitstelle darüber informiert, dass ihr schwindelig sei und eine weitere Person das Bewusstsein verloren habe. Bei Messungen stellten die Helfer dann Kohlenmonoxid fest. Die Gastherme des Hauses wurde daraufhin abgestellt. Zwei Bewohner wurden in ein Krankenhaus gebracht, drei weitere wurden vor Ort von Rettungskräften versorgt. | NDR Schleswig-Holstein 29.03.2023 06:00 Uhr

Flensburg-Handewitt spaziert ins Viertelfinale der European League

Die Bundesliga-Handballer der SG Flensburg-Handewitt stehen in der Runde der letzten Acht der European League. Das Team von Coach Maik Machulla gewann auch das Achtelfinal-Rückspiel gegen Benfica Lissabon deutlich. Die Schleswig-Holsteiner ließen am Dienstagabend dem 39:26-Erfolg aus dem ersten Vergleich mit den Portugiesen einen 33:28 (19:16)-Sieg folgen und treffen nun im Viertelfinale (11. und 18. April) auf den spanischen Club BM Granollers, der sich gegen Skanderborg-Aarhus (Dänemark) durchsetzte. | NDR Schleswig-Holstein 28.03.2023 20:00 Uhr

Das Wetter: Bewölkt mit Regen

Heute überwiegend wolkig oder stark bewölkt und gelegentlich etwas Regen, zum Abend hin trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 8 Grad auf den Inseln und 12 Grad in Elmshorn (Kreis Pinneberg). Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Süd bis Südwest. | NDR Schleswig-Holstein 29.03.2023 06:00 Uhr

