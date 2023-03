Stand: 20.03.2023 06:10 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Chip-Hersteller Vishay baut neue Fabrik in Itzehoe

In Itzehoe (Kreis Steinburg) beginnen heute die Bauarbeiten für den neuen Standort des Unternehmens Vishay. Es produziert Halbleiterbauteile für die Automobil-Industrie. Das Unternehmen investiert etwa 325 Millionen Euro, 150 Arbeitsplätze sollen entstehen - im Jahr 2026 will die Fabrik mit der Produktion starten. | NDR Schleswig-Holstein 20.03.2023 06:00 Uhr

A23 bei Pinneberg wieder Baustelle

Nachdem im vergangenen Jahr auf der A23 Richtung Norden gebaut wurde, ist nun die Gegenrichtung - Süden - dran. Die Autobahn GmbH des Bundes saniert in den kommenden Monaten den Autobahnabschnitt zwischen Pinneberg-Süd und dem Dreieck Nordwest. Deswegen werden schon ab heute erste Verkehrsprobleme erwartet, etwa weil Fahrspuren verändert werden. Als Erstes soll der Verkehr zwischen dem Dreieck Hamburg-Nordwest und Pinneberg-Süd Richtung Norden nur noch über eine Spur rollen. Danach steht auf der A23 Richtung Süden nur noch eine Spur zur Verfügung. Bis Weihnachten soll dann auch dieser Abschnitt komplett saniert und wieder befahrbar sein. | NDR Schleswig-Holstein 20.03.2023 07:00 Uhr

Bahn nach Hamburg fährt wieder durch

Wer zwischen Schleswig-Holstein und Hamburg mit dem Zug unterwegs ist, kann wieder durchfahren - und muss nicht mehr in Pinneberg in die S-Bahn umsteigen. Das hat ein Sprecher der Bahn bestätigt. Wegen vorbereitenden Bauarbeiten für den neuen Fernbahnhof Altona in Hamburg hatten die Regionalzüge beispielsweise aus Itzehoe und Wrist, aber auch aus Kiel und von Sylt in Pinneberg geendet. Die Bauarbeiten wurden den Informationen nach in der Nacht abgeschlossen, einen Tag später als geplant. | NDR Schleswig-Holstein 20.03.2023 07:00 Uhr

Imland Kliniken: Weg frei für Verkauf

Der Weg ist frei für die Übernahme der Imland Kliniken durch die Schön Klinik. Nach NDR-Informationen haben die Grünen beschlossen, in der Kreistagssitzung heute einen Verkauf nicht mehr verhindern zu wollen und die Schön Klinik nicht zu überbieten. Damit ist eine Mehrheit für einen Verbleib der Kliniken beim Kreis aussichtslos - der Verkauf nur noch Formsache. | NDR Schleswig-Holstein 20.03.2023 07:00 Uhr

Gorch Fock startet zur ersten Auslandsfahrt nach Winterpause

Die Gorch Fock startet heute nach der Winterpause zu ihrer nächsten Auslandsreise - es ist die 175. für das Segelschulschiff. Um 10 Uhr soll es in Kiel ablegen - und unter dem Kommando des neuen Kapitäns Graf von Kielmansegg die Segel Richtung Spanien und dann weiter nach Portugal setzen. Gut 250 Offiziersanwärterinnen und Anwärter, darunter Kadetten aus Kolumbien, Togo und Kamerun, werden mit an Bord sein. Das Segelschulschiff wird planmäßig erst am 7. Juli wieder zurückkommen - bei der Kieler Woche wird die Gorch Fock dieses Jahr fehlen. | NDR Schleswig-Holstein 20.03.2023 07:00 Uhr

Frau stirbt in Gleisbett in Schwarzenbek

Am Bahnhof in Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist am Sonntagabend eine Frau ums Leben gekommen. Laut Rettungsleitstelle wurde die 24-Jährige von einem Zug überrollt. Warum die Frau im Gleisbett war, ist noch unklar. Lokführer und Bahnreisende mussten versorgt werden, sie standen unter Schock. | NDR Schleswig-Holstein 20.03.2023 06:30 Uhr

Geldautomaten in Oststeinbek in die Luft gejagt

In Oststeinbek im Kreis Stormarn sind zwei Geldautomaten gesprengt worden. Der oder die Täter sind dafür in der Nacht in ein Einkaufszentrum eingebrochen, sagt die Polizei. Wie viel Geld erbeutet wurde, ist noch unklar. Das Einkaufszentrum liegt an der Grenze zu Hamburg in der Nähe der A1. | NDR Schleswig-Holstein 20.03.2023 06:00 Uhr

THW Kiel gewinnt gegen MT Melsungen

In der Handball-Bundesliga hat der THW Kiel bei der MT Melsungen am Sonntag 23:19 gewonnen. Vor allem in der ersten Halbzeit agierten die Zebras hoch konzentriert und setzt sich schnell von 5:5 auf 12:7 ab. Der THW präsentierte sich wesentlich souveräner als noch vor zwei Wochen gegen Leipzig. Besonders in der Abwehr verzweifelte die MT Melsungen über die gesamten 60 Minuten an den Kielern. | NDR Schleswig-Holstein 20.03.2023 06:00 Uhr

Etwa 1.000 Läufer starten beim Sylt-Lauf

Beim 40. Sylt-Lauf am Sonntag sind mehr als 1.000 Läuferinnen und Läufer sowie 50 Staffeln an den Start gegangen. Als schnellster Mann kam Christian Exner aus Wedel (Kreis Pinneberg) ins Ziel (2:14:11 Stunden). Bei den Damen siegte Lokalmatadorin Sandra Morchner (2:19:20 Stunden). Die Sylterin ist Halbmarathon-Weltmeisterin und erfolgreichste deutsche Läuferin in der Altersklasse Ü50. Der Sylt-Lauf startete am Sonntag um 10 Uhr in List im Norden der Insel. Die Strecke führt über 33,3 Kilometer bis zum Zieleinlauf südlich von Hörnum. | NDR Schleswig-Holstein 20.03.2023 06:00 Uhr

Wetter:

Heute muss meist mit dichten Wolken gerechnet werden. Nach längeren trockenen Abschnitten gibt es ab dem Mittag zeitweise Regen. Die Höchstwerte erreichen 7 Grad auf Sylt (Kreis Nordfriesland) bis 11 Grad in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg). Es weht schwacher bis mäßiger, gelegentlich böiger Südwest- bis Westwind. | NDR Schleswig-Holstein 20.03.2023 06:00 Uhr

Archiv 4 Min Nachrichten 06:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.03.2023 | 06:00 Uhr