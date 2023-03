A23: Vom Flaschenhals zum Nadelöhr wegen Bauarbeiten

Los gehen soll es aber erst nach dem morgendlichen Berufsverkehr. Arbeiter wollen dann die A23 Richtung in Richtung Norden auf eine Spur verengen. Richtung Süden bleibt es noch bei zwei Spuren. Die Mittelleitplanken werden an zwei Stellen geöffnet, damit Autos und Lkw umgeleitet werden können. Zur Sicherheit werden im Baustellenbereich auch mobile Schutzwände aufgestellt. Zur angekündigten Vollsperrung der A7 vom 24. bis zum 27. März soll der Verkehr Richtung Norden dann wieder zweispurig rollen, allerdings auf engeren Fahrstreifen als normalerweise. Richtung Süden gibt es dafür dann nach der A7-Vollsperrung nur noch eine Spur. Zeitweise werden die Auf- und Ausfahrten an der A23 gesperrt. Betroffen sind dann Halstenbek-Rellingen, Halstenbek-Krupunder und Eidelstedt. Die Sperrungen sollen jeweils angekündigt werden.