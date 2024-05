Stand: 06.05.2024 09:35 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Hemdingen: Auffahrunfall auf der L195

Auf der L195 bei Hemdingen im Kreis Pinneberg kam es Sonntagabend zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. Nach Angaben der Polizei wurden bei dem Auffahrunfall zwei Personen leicht und eine Person schwer verletzt. Der Verkehr wurde einseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. | NDR Schleswig-Holstein 06.05.2024 09:00 Uhr

Floorballer von Blau-Weiß Schenefeld aufgestiegen

Die Floorballer von Blau-Weiß Schenefeld (Kreis Pinneberg) haben Sonntag das entscheidende Finalspiel um die Meisterschaft gegen Lilienthal aus der Nähe von Bremen mit 11:2 gewonnen. Sie steigen somit in die erste Bundesliga auf. Floorball lässt sich am besten mit Eishockey ohne Eis in der Halle beschreiben. In Skandinavien ist der Sport sehr populär. Auch in Schenefeld ist Floorball seit Jahren im Kommen, erklärt Spieler Daniel Czapelka. "Es ist extrem wichtig für den Verein, dass wir weiter in der ersten Liga spielen, damit wir auch die Jugend ranziehen, dass sie damit aufwachsen." Erst vergangene Saison war die Mannschaft aus der Bundesliga in die 2. Liga abgestiegen. | NDR Schleswig-Holstein 06.05.2024 08:30 Uhr

Eintracht Norderstedt gewinnt gegen Havelse

Die Fußballer der Eintracht aus Norderstedt (Kreis Segeberg) schafften am Wochenende einen 2:1 Sieg gegen Havelse. Der war im Kampf gegen den Abstieg schon eine Art Vorentscheidung - der Abstieg ist damit nur noch theoretisch möglich. Höchstwahrscheinlich bleiben die Norderstedter also in der Regionalliga Nord. | NDR Schleswig-Holstein 06.05.2024 08:30 Uhr

Erdbeersaison in SH startet

Ab heute werden in Schleswig-Holstein regionale Erdbeeren verkauft. Der Preis liegt bei etwa 12 Euro pro Kilo. Das hat eine Umfrage bei den größeren Höfen im Land ergeben. Je mehr Erdbeeren geerntet werden, desto günstiger werden sie, heißt es weiter. Aktuell kommen die Erdbeeren noch aus Folienhäusern. Freilufterdbeeren zum Selberpflücken gibt es bei den Erdbeerhöfen ab Ende Mai oder Anfang Juni. | NDR Schleswig-Holstein 06.05.2024 08:30 Uhr

A21: Verkehrseinschränkungen bei Bad Oldesloe

Auf der A21 zwischen Bad Oldesloe-Nord und Bad Oldesloe-Süd (Kreis Stormarn) wird eine Baustelle eingerichtet. Bis Ende Mai ist pro Fahrtrichtung nur eine Spur frei. Danach muss laut Autobahn GmbH Nord die Strecke in Fahrtrichtung Süden für vier Tage voll gesperrt werden. Die eigentlichen Sanierungsmaßnahmen beginnen am 31. Mai und enden voraussichtlich im Frühjahr 2025. In der Zeit werden beide Fahrtrichtungen auf nur eine Fahrbahnseite geführt. | NDR Schleswig-Holstein 06.05.2024 07:00 Uhr

