Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Feuer in Rendsburg - Bahnstrecke Hamburg-Flensburg betroffen

In Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist um etwa 9.30 Uhr ein Feuer in einer Lagerhalle ausgebrochen. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers steigt dichter schwarzer Rauch auf. Die Flammen haben auf ein angrenzendes Wohnhaus übergegriffen. Rund 50 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Ob es Verletzte gibt, ist laut Feuerwehr noch unklar. Auch die angrenzende Bahnstrecke Hamburg-Flensburg ist derzeit laut Bahn gesperrt. Nach Angaben der Nordbahn entfallen die Züge von Kiel Hauptbahnhof nach Eckernförde um 10:43 Uhr und von Eckernförde nach Kiel um 11:50 Uhr. Ein Schienenersatzverkehr konnte demnach kurzfristig nicht realisiert werden. | NDR Schleswig-Holstein 06.05.2024 10:00 Uhr

Kiel: Erster Bauabschnitt am Theodor-Heuss-Ring geht zu Ende

Bei der Großbaustelle auf dem Theodor-Heuss-Ring in Kiel geht der erste Bauabschnitt zu Ende. Unter dem Waldwiesenkreuz wurde die Fahrbahn der B76 in Richtung Plön erneuert, so die Stadt Kiel. Es wird wegen der Baustelle aber weiterhin Staus geben, denn bis zur Kieler Woche soll der Verkehr nur einspurig laufen. Am Waldwiesenkreuz tauscht die Stadt noch die Schutzleitplanken aus. Vor und hinter dem Bereich laufen ebenfalls noch Bauarbeiten. Auch dort ist jeweils nur eine Spur frei. | NDR Schleswig-Holstein 06.05.2024 08:30 Uhr

Tag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung: Protest in Kiel

Anlässlich des europäischen Tages zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen am Sonntag, ist für heute Nachmittag ein Protest in Kiel geplant. Geschäftsführerin vom Zentrum für selbstbestimmtes Leben Nord, Janine Kolbig, kritisiert, dass Menschen mit Behinderung immer noch nicht gleichberechtigt sind. "Wir haben die Inklusion, wir sind am Ball. Aber trotzdem gibt es immer noch ganz viele Bereiche, in denen Menschen mit Behinderung gegenüber Menschen ohne Behinderung nicht gleichberechtigt sind." Auch bei der schulischen Bildung oder der Beschäftigung in Werkstätten gebe es erhebliche Mängel, so Kolbig. Die heutige Demonstration startet am Bahnhofsvorplatz und zieht durch die Innenstadt zum Asmus-Bremer-Platz. Zur Abschlusskundgebung wird auch Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 06.05.2024 08:30 Uhr

Sommerfahrplan Kieler Förde startet

Auf der Kieler Förde sind von heute an wieder mehr Fähren unterwegs: Die Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel startet auf der Fördefährlinie F1 in den Sommerfahrplan. Vor allem am Wochenende sind jetzt wieder deutlich mehr Fähren unterwegs. Auch Schilksee und Strande werden über die Sommermonate angelaufen. Am Falckensteiner Strand halten die Fördeschiffe im Mai allerdings noch nicht, da der Anleger noch repariert wird. Auf der Linie F1 sind unter anderem vier Hybrid-Fähren unterwegs. | NDR Schleswig-Holstein 06.05.2024 08:30 Uhr

Grünen-Parteitag: Lang verurteilt Angriffe auf Politiker

Am Wochenende hat in Neumünster der Landesparteitag der Grünen stattgefunden. Zum Abschluss ging es vor allem um die Europa- und Agrarpolitik. Der Präsident des Bauernverbands Schleswig-Holstein forderte mehr Verständnis für Landwirte. Die Bauern bräuchten mehr Freiheiten und weniger Verordnungen. Mehrere Delegierte betonten daraufhin, dass Politik und Landwirtschaft wieder stärker zusammen statt gegeneinander arbeiten müssten. Die Bundesvorsitzende der Grünen, Ricarda Lang, verurteilte die jüngsten Angriffe auf Wahlkampfhelfer und Politiker scharf. | NDR Schleswig-Holstein 06.05.2024 07:00 Uhr

Holstein Kiel sicher in der Relegation zur Bundesliga

Mit einem 1:0-Sieg in Wiesbaden hat sich Holstein Kiel den Relegationsrang in der Zweiten Bundesliga gesichert. Beim Heimspiel am kommenden Sonnabend gegen den direkten Konkurrenten Fortuna Düsseldorf reicht ein Unentschieden, um den Bundesligaaufstieg perfekt zu machen. | NDR Schleswig-Holstein 06.05.2024 06:00 Uhr

THW Kiel siegt bei der HSG Wetzlar

In der Handball-Bundesliga hat der THW Kiel drei Tage nach dem Champions-League-Erfolg gegen Montpellier auch bei der HSG Wetzlar gewonnen. Damit stehen die Kieler aktuell auf dem vierten Tabellenplatz. | NDR Schleswig-Holstein 06.05.2024 06:00 Uhr

Arm und Reich leben in Kiel und Neumünster getrennt

Laut einer Studie des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung leben besonders in den Städten Kiel und Neumünster arme und reiche Menschen in unterschiedlichen Stadtteilen. Dies liegt laut Experten unter anderem an der baulichen Struktur der Städte. In Lübeck, Norderstedt und Flensburg leben Arm und Reich deutlich durchmischter. | NDR Schleswig-Holstein 06.05.2024 06:00 Uhr

