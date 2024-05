Stand: 06.05.2024 08:39 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Dithmarschen: neues Wasserschutzgebiet

In Dithmarschen ist jetzt oberhalb der Gemeinde Kuden ein viertes Wasserschutzgebiet ausgewiesen worden. Das 1.120 Hektar große Gebiet umfasst große Teile des Staatsforstes Barlohe sowie zahlreiche landwirtschaftliche Flächen bei Kuden sowie bei Hopen und Hindorf, zwei Orteile von St. Michaelisdonn. Damit soll das Grundwasser geschützt werden, aus dem sich das in der Gemeinde Kuden liegende Wasserwerk speist. Laut Umweltministerium ist ein höherer Schutz notwendig, weil versickernde Niederschläge durch die für die Region typischen Erd- und Gesteinsschichten nur bedingt gefiltert werden. Schadstoffe können dadurch leichter ins Grundwasser gelangen als andernorts. | NDR Schleswig-Holstein 06.05.2024 08:30 Uhr

Polizei fahndet nach einem Mordfall in Husum

Im Zusammenhang mit dem Tod einer 39-jährigen Frau in Husum (Kreis Nordfriesland) in der vergangenen Woche hat die öffentliche Fahndung der Polizei zu ersten Hinweisen geführt, die jetzt ausgewertet werden. Der 18-jährige Sohn der Frau wird verdächtigt, seine Mutter getötet zu haben. Ergreifen konnte die Polizei ihn noch nicht, sie bittet weiter um Hinweise. Er trägt vermutlich eine schwarze kurze Lederjacke, schwarze Turnschuhe mit roten Applikationen sowie eine olivfarbene Cargohose oder eine schwarze Jogginghose mit Reißverschlüssen in orange an der Hüfte. Die Polizei warnt davor, sich dem Verdächtigen zu nähern. Es wird empfohlen direkt die Polizei zu rufen. | NDR Schleswig-Holstein 06.05.2024 08:30 Uhr

Brand in leerstehenden Einfamilienhaus Wesselburen

In der Nacht zu Sonnabend kam es in Wesselburen (Kreis Dithmarschen) aus bislang ungeklärten Gründen zu einem Brand in einem leerstehenden Einfamilienhaus. Laut Feuerwehr brach das Feuer im zweiten Stock des Hauses aus. Rund 80 Einsatzkräfte aus Wesselburen, Büsum, Reinsbüttel und Süderdeich halfen den Brand zu löschen. Die Polizei sperrte die L195 für drei Stunden. | NDR Schleswig-Holstein 06.05.2024 08:30 Uhr

Barrierefreiheit und Gleichstellung Thema an der Westküste

Defekte Aufzüge, hohe Bordsteinkanten oder fehlende Blindenleitsysteme - im Alltag treffen Menschen mit Behinderung oft auf Barrieren wie diese. Am Wochenende haben an der Westküste verschiedene Aktionen darauf aufmerksam gemacht. In Itzehoe (Kreis Steinburg) zum Beispiel konnten sich Gäste auf dem Tag der Städtebauförderung mit Rollstuhl oder verdunkelter Brille durch die Stadt bewegen. In Husum (Kreis Nordfriesland) und Heide (Kreis Dithmarschen) fanden wiederum Aktionen anlässlich des Europäischen Protesttags zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung statt. | NDR Schleswig-Holstein 06.05.2024 08:30 Uhr

