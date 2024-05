Stand: 06.05.2024 08:21 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Erdbeersaison in SH startet

Ab heute werden in Schleswig-Holstein regionale Erdbeeren verkauft. Der Preis liegt bei etwa 12 Euro pro Kilo. Das hat eine Umfrage bei den größeren Höfen im Land ergeben. Je mehr Erdbeeren geerntet werden, desto günstiger werden sie, heißt es weiter. Aktuell kommen die Erdbeeren noch aus Folienhäusern. Freilufterdbeeren zum Selberpflücken gibt es bei den Erdbeerhöfen ab Ende Mai oder Anfang Juni. | NDR Schleswig-Holstein 06.05.2024 08:00 Uhr

A21: Verkehrseinschränkungen bei Bad Oldesloe

Auf der A21 zwischen Bad Oldesloe-Nord und Bad Oldesloe-Süd (Kreis Stormarn) wird eine Baustelle eingerichtet. Bis Ende Mai ist daher pro Fahrtrichtung nur eine Spur frei. Danach muss laut Autobahn GmbH Nord die Strecke in Fahrtrichtung Süden für vier Tage voll gesperrt werden. Die eigentlichen Sanierungsmaßnahmen beginnen am 31. Mai und enden voraussichtlich im Frühjahr 2025. In der Zeit werden beide Fahrtrichtungen auf nur eine Fahrbahnseite geführt. | NDR Schleswig-Holstein 06.05.2024 07:00 Uhr

Bundesparteitag der CDU: Prien kandidiert als Parteivize

In Berlin beginnt heute der Parteitag der CDU. 48 Delegierte aus Schleswig-Holstein sind ebenfalls dabei. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther will über Energiepolitik und Fachkräftemangel diskutieren. Erneuerbare Energien sind laut Günther eine große Chance für Schleswig-Holstein. Das Land brauche zudem dringend Arbeitskräfte, wofür Zuzug nötig sei. Außerdem geht es um die Wahl der Parteispitze. Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien kandidiert erneut als eine der fünf Vize-Vorsitzenden. Birthe Glißmann kandidiert für den Vorstand. | NDR Schleswig-Holstein 06.05.2024 07:00 Uhr

Grünen-Parteitag: Lang verurteilt Angriffe auf Politiker

Am Wochenende hat in Neumünster der Landesparteitag der Grünen stattgefunden. Zum Abschluss ging es vor allem um die Europa- und Agrarpolitik. Der Präsident des Bauernverbands Schleswig-Holstein forderte mehr Verständnis für Landwirte. Die Bauern bräuchten mehr Freiheiten und weniger Verordnungen. Mehrere Delegierte betonten daraufhin, dass Politik und Landwirtschaft wieder stärker zusammen statt gegeneinander arbeiten müssten. Die Bundesvorsitzende der Grünen, Ricarda Lang, verurteilte die jüngsten Angriffe auf Wahlkampfhelfer und Politiker scharf. | NDR Schleswig-Holstein 06.05.2024 07:00 Uhr

Holstein Kiel sicher in der Relegation zur Bundesliga

Durch einen 1:0 (0:0)-Sieg in Wiesbaden hat Holstein Kiel Relegationsrang drei in der Zweiten Bundesliga sicher. Beim Heimspiel am kommenden Sonnabend gegen den direkten Konkurrenten Fortuna Düsseldorf reicht ein Unentschieden, um den Bundesligaaufstieg perfekt zu machen. | NDR Schleswig-Holstein 06.05.2024 06:00 Uhr

THW Kiel siegt bei der HSG Wetzlar

In der Handball-Bundesliga hat der THW Kiel drei Tage nach dem Champions-League-Erfolg gegen Montpellier auch bei der HSG Wetzlar gewonnen. Damit stehen die Kieler aktuell auf dem vierten Tabellenplatz. | NDR Schleswig-Holstein 06.05.2024 06:00 Uhr

Arm und Reich leben in Kiel und Neumünster getrennt

Laut einer Studie des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung leben besonders in den Städten Kiel und Neumünster arme und reiche Menschen in unterschiedlichen Stadtteilen. Dies liegt laut Experten unter anderem an der baulichen Struktur der Städte. In Lübeck, Norderstedt und Flensburg leben Arm und Reich deutlich durchmischter. | NDR Schleswig-Holstein 06.05.2024 06:00 Uhr

Wetter: Mix aus Sonne und Wolken

Heute gibt es einen Wechsel aus Sonne und Wolken. Es ist verbreitet trocken, zur Ostsee hin sind einzelne Schauer möglich. Im Verlauf von der Nordsee und Elbe her kann die Sonne auch länger scheinen. Die Höchstwerte liegen zwischen 14 Grad in Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) und 18 Grad in Reinbek (Kreis Stormarn).| NDR Schleswig-Holstein 06.05.2024 06:00 Uhr

