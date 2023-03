Imland Kliniken: Weg frei für Verkauf an Schön Klinik Gruppe Stand: 20.03.2023 09:42 Uhr Die Schön Klinik Gruppe wird die Imland Kliniken übernehmen. Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein haben die Fraktionsspitzen beschlossen, dem Vorhaben in der Kreistagssitzung heute nicht im Weg zu stehen.

Die Zukunft der insolventen Imland Kliniken ist offensichtlich beschlossen: Sie werden von der Schön Klinik Gruppe gekauft werden. Wie unter anderem die Grünen im Kreistag gegenüber NDR Schleswig-Holstein bestätigten, werden sie der Schön Klinik Gruppe den Weg für eine Übernahme frei machen. Denn: Um die Privatisierung der Einrichtungen abzuwenden, müsste der Kreis Rendsburg-Eckernförde mehr Geld bieten als die Schön Klinik - mit der Ankündigung der Grünen ist eine Mehrheit für den Verbleib der Kliniken beim Kreis aussichtslos.

Kreis lehnte Nachtragshaushalt ab

Der Verkauf der Kliniken ist jetzt nur noch Formsache. Lange war diskutiert worden, ob die Häuser in kommunaler Hand bleiben sollen. Vor einer Woche aber lehnte der Hauptausschuss des Kreises den Antrag auf einen Nachtragshaushalt ab. Die Hürden für ein Halten der Kliniken wären ohnehin ziemlich hoch gewesen: Der Kreis hätte mehr als 50 Millionen Euro auf den Tisch legen müssen.

Rendsburg soll als Schwerpunktversorger erhalten bleiben

Anfang April sollen die Verträge unterschrieben werden. Das Konzept der Schön Klinik sieht vor, dass der Imland-Standort in Rendsburg als Schwerpunktversorger erhalten bleiben soll. Am Standort Eckernförde soll es Einschnitte geben - erhalten bleiben soll aber eine Notfallversorgung mit einem OP für Notfälle. Außerdem soll es dort Innere- und Altersmedizin geben. Eine Abteilung für Psychosomatik soll neu dazukommen.

Schön Klinik hat bereits Standorte in SH

Die Unternehmensgruppe der Schön Klinik hat ihren Sitz in München und verfügt über mehr als zwei Dutzend Standorte in Deutschland und Großbritannien - darunter auch zwei in Schleswig-Holstein. In Neustadt (Kreis Ostholstein) betreibt das Unternehmen ein orthopädisches Krankenhaus und in Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) eine Fachklinik für psychisch bedingte Erkrankungen. Der Konzern zahlt nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein mehr als 50 Millionen Euro für die Übernahme der Imland Kliniken. Angebote für einen Kauf der angeschlagenen Kliniken hatten offenbar auch die Ameos Kliniken und - wie berichtet - das Städtische Krankenhaus Kiel abgegeben.

