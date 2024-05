Stand: 06.05.2024 09:11 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

"Schule ohne Rassismus - Schulen mit Courage" in Ostholstein

Mehr als 4.000 Schulen haben sich bisher an dem Projekt "Schule ohne Rassismus - Schulen mit Courage" aktiv gegen Diskriminierung gestellt. Montag und Dienstag wird auch die Grund- und Gemeinschaftsschule mit der Oberstufe der Gemeinde Scharbeutz in Pönitz (Kreis Ostholstein) zwei Projekttage zu dem Thema durchführen. Auf dem Programm stehen verschiedene Workshops zum Thema Diskriminierung, Vielfalt, Rassismus und Courage. Den Abschluss bildet eine Feier in der Sporthalle mit Darbietungen ausgewählter Klassen, wie zum Beispiel Poetry Slams oder Tanzchoreographien. | NDR Schleswig-Holstein 06.05.2024 08:30 Uhr

Guerino Capretti ist neuer Cheftrainer des VfB Lübeck

Guerino Capretti heißt der neue Cheftrainer des VfB Lübeck. Das gab der Verein Sonntag bekannt. Nach dem Abstieg in die Regionalliga soll der 42-jährige Deutsch-Italiener den VfB offensiv wieder voranbringen. In den letzten beiden Spielzeiten stand Capretti, der ausgebildeter Sport-, Mathe- und Religionslehrer ist, beim Zweitligisten Dynamo Dresden und beim Drittligisten FC Ingolstadt unter Vertrag. Am Wochenende unterschrieb er als neuer VfB-Cheftrainer für zwei Jahre an der Lohmühle. | NDR Schleswig-Holstein 06.05.2024 08:30 Uhr

Geesthacht: Sanierung Kreishaus und Kreismuseum

In Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) sollen sowohl das Kreishaus als auch das Kreismuseum saniert werden. Darüber berät am Montag der Haupt- und Innenausschuss im Innovations- und Technologiezentrum. Weiteres Thema ist der Bau eines Auszubildenden-Wohnheims. Bei allen Projekten geht es vorrangig um die Finanzierung und Umsetzung. | NDR Schleswig-Holstein 06.05.2024 08:30 Uhr

Brassfahrt in Travemünde am Pfingstwochenende

Zum dritten Mal in Folge findet am Pfingstwochenende die Brassfahrt in Travemünde statt, eine 100-Seemeilen-Regatta mit Start und Ziel in Travemünde. Dabei werden an die 90 Yachten unterschiedlicher Klassen erwartet, teilten die Veranstalter mit. Die Regatta führt durch die Mecklenburger Bucht. | NDR Schleswig-Holstein 06.05.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Ostholstein, Herzogtum Lauenburg und aus Lübeck.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn)

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.05.2024 | 08:30 Uhr