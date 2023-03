Oststeinbek: Geldautomaten in Einkaufszentrum an Grenze zu Hamburg gesprengt

Geldautomaten in Einkaufszentrum bei Hamburg gesprengt Stand: 20.03.2023 11:17 Uhr Unbekannte haben zwei Geldautomaten in einem Einkaufszentrum in Oststeinbek gesprengt. Es wurden auch weitere Läden beschädigt. Wie hoch der Schaden ist, ist noch unklar.

In Oststeinbek im Kreis Stormarn sind in der Nacht zu Montag zwei Geldautomaten gesprengt worden. Der oder die Täter seien dafür ins Ostkreuz Center eingebrochen, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Das Einkaufszentrum bleibt nach dem Vorfall heute geschlossen.

Auch andere Geschäfte beschädigt

Schon häufiger wurden in Schleswig-Holstein, aber auch im gesamten Norden, Geldautomaten in die Luft gejagt. Wie viel Geld in Oststeinbek erbeutet wurde, sei noch unklar, sagt die Polizei. Durch die Sprengung wurden laut einem Sprecher der Leitstelle mehrere Geschäfte beschädigt. Der Tatort befindet sich an der Grenze zu Hamburg und ist unweit von der Autobahn 1 entfernt.

