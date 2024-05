Stand: 06.05.2024 09:07 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Bilanz Gottorfer Landmarkt in Schleswig

Mehr als 130 Aussteller aus der Region haben am Sonntag auf dem Gottorfer Landmarkt vor dem Schloss Gottorf in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) ihre Produkte präsentiert. Die Gäste konnten außerdem live bei einem Kochevent und beim Scheren von Schafen dabei sein. Trotz des durchwachsenen Wetters lief die Veranstaltung gut, sagt Organisatorin Ina Giernas. "Eigentlich sind wir sehr zufrieden, nur das Wetter war nicht so gut. Aber bei den Ausstellern und Gästen ist die Stimmung gut, die freuen sich über jeden Sonnenstrahl, der hier durchkommt." Laut den Veranstaltern haben in diesem Jahr 4.700 Besucher den 23. Gottorfer Landmarkt besucht. | NDR Schleswig-Holstein 06.05.2024 08:30 Uhr

Warnstreiks bei der Telekom in Flensburg und auf Sylt

Die Deutsche Telekom und die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di haben auch in der dritten Verhandlungsrunde keine Einigung treffen können. Am Montag und Dienstag finden daher erneut bundesweite Warnstreiks statt, von denen auch Schleswig-Holstein betroffen sein wird. Gestreikt wird in Flensburg und auch auf Sylt. Telekom Kunden müssen daher mit Einschränkungen rechnen. Ver.di fordert für bundesweit rund 70.000 Tarifbeschäftigte eine Entgeltsteigerung von 12 Prozent, mindestens aber um 400 Euro pro Monat, bei einer Laufzeit des Tarifvertrags von zwölf Monaten. | NDR Schleswig-Holstein 06.05.2024 08:30 Uhr

