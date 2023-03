Stand: 13.03.2023 06:00 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Warnstreik im Norden: Heute keine Flüge

Heute müssen sich Flugreisende auch in Norddeutschland auf Verspätungen und Ausfälle einstellen. Die Gewerkschaft ver.di hat das Sicherheitspersonal zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Betroffen sind davon unter anderem die Airports in Hamburg, Hannover und Bremen. Der Hamburger Flughafen kündigte an, wegen des Streiks von Sonntag- bis Montagabend alle 123 regulären Flüge zu streichen - dementsprechend betroffen waren auch Flüge, die für Sonntag nach 22 Uhr geplant waren. | NDR Schleswig-Holstein 13.03.2023 06:00 Uhr

Vier-Tage-Woche: Wegweisendes Konzept für SH?

Der Fachkräftemangel ist ein großes Thema: In fast allen Branchen fehlen Mitarbeitende. Bei einem Pilotprojekt in Großbritannien wurde nur an vier Tagen gearbeitet - und das bei vollem Gehalt. Das Ergebnis: Die beteiligten Unternehmen gute Erfahrungen bei steigenden Umsätzen gemacht. Frank Schischewsky, Sprecher der Gewerkschaft ver.di, sieht das Modell für viele Branchen umsetzbar, es sei am Ende eine Frage der Organisation. Ähnlich schätzt es es auch Dehoga-Geschäftsführer Stefan Scholtis ein, der aber gerade in der Gastronomie eine Herausforderung in den langen Öffnungszeiten sieht. Vereinzelt gibt es auch Unternehmen in Schleswig-Holstein, die eine Vier-Tage Woche anbieten - beispielsweise ein Malereibetrieb in Osterby (Kreis schleswig-Flensburg). | NDR Schleswig-Holstein 13.03.2023 06:00 Uhr

Heizungsschaden: Kein Unterricht an Grundschule Wankendorf

Heute fällt an der Grundschule Wankendorf (Kreis Plön) wegen eines Heizungsschadens der Unterricht aus. Eine Notbetreuung werde eingerichtet, teilte Schulleiter Sven Thode am Sonntag mit. Die Schülerinnen und Schüler werden über eine digitale Plattform mit Aufgaben versorgt. Der Unterricht an den drei Außenstellen in Hüttenwohld, Schipphorst und Stolpe findet regulär statt. | NDR Schleswig-Holstein 13.03.2023 06:00 Uhr

Holstein Kiel verliert gegen Regensburg

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat am Sonntag im heimischen Stadion mit 1:2 gegen das Tabellenschlusslicht Jahn Regensburg verloren. Es war das dritte sieglose Spiel in Folge für die Schleswig-Holsteiner. | NDR Schleswig-Holstein 13.03.2023 06:00 Uhr

Wetter: Deutlich milder bei dichten Wolken

Heute müssen wir oft mit dichten Wolken rechnen, zeitweise gibt es Regen. In der zweiten Tageshälfte kommt aber neben einzelnen Schauern hier und da gelegentlich auch Sonnenschein auf. Was die Temperaturen angeht, wird es deutlich milder - die Höchstwerte erreichen 9 Grad in Hörnum/Sylt (Kreis Nordfriesland) bis 14 Grad in Pinneberg. Mäßiger bis frischer, an der Westküste starker Südwestwind mit stürmischen Böen und an der Küsten einzelnen Sturmböen. | NDR Schleswig-Holstein 13.03.2023 06:00 Uhr

