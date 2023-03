Stand: 08.03.2023 08:11 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Warnstreiks in Schleswig-Holstein zum Weltfrauentag

In Schleswig-Holstein gibt es heute erneut Warnstreiks im öffentlichen Dienst. Die Gewerkschaften ver.di und GEW, Erziehung und Wissenschaft, haben vor allem die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst aufgerufen, nicht zu arbeiten. Da dort besonders viele Frauen unter prekären Bedingungen arbeiten, haben sich die Gewerkschaften zum heutigen Weltfrauentag vor allem diesen Bereich für den Warnstreik ausgesucht. Laut ver.di sind von den Warnstreiks vor allem Kindertagesstätten, Jugendämter und Beratungsstellen in den Regionen Kiel, Lübeck, Neumünster, dem Kreis Rendsburg-Eckernförde und dem Kreis Segeberg betroffen. Aber auch in anderen Bereichen des öffentlichen Dienstes kann es heute Warnstreiks geben. Ver.di fordert unter anderem 10.5 Prozent mehr Geld. Den kommunalen Arbeitgebern ist das zu viel. | NDR Schleswig-Holstein 08.03.2023 06:00 Uhr

Glatte Straßen führen zu Unfällen

Wegen Glätte und Schnee hat es in Schleswig-Holstein heute Morgen zahlreiche Unfälle gegeben. Insbesondere in den nördlichen Landesteilen wurden mit dem einsetzenden Berufsverkehr eine steigende Anzahl an Unfällen verzeichnet, sagten Polizeisprecher Morgen. In den Bereichen Flensburg und Kiel sowie Elsmhorn und Lübeck kamen mehrere Autos und Lastwagen von den Straßen ab. Dabei seien glücklicherweise zunächst nur wenige Menschen zu Schaden gekommen. Eine Person verletzte sich leicht, als sie bei Selk im Kreis Schleswig-Flensburg mit ihrem Auto von der Straße abkam. Ebenfalls verletzte sich eine Person leicht bei einem Unfall im Kreis Plön und auch ein Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt, als er auf der A7 in Richtung Norden zwischen Schuby und Tarp von der Fahrbahn abkam und in den Graben fuhr. Die A7 Höhe Hüttener Berge Richtung Süden muss für die Bergungsarbeiten voll gesperrt werden. | NDR Schleswig-Holstein 08.03.2023 08:00 Uhr

Diskussionen im Land um Weltfrauentag

Überall auf der Welt demonstrieren heute Frauen für ihre Rechte und Gleichberechtigung. In Schleswig-Holstein kümmert sich seit nun mehr als acht Monaten die grüne Sozialministerin Aminata Touré um die Belange der Frauen und sieht dabei noch immer Hürden. Neben dem Thema Gewalt gegen Frauen, geht es Touré vor allem auch um eine finanzielle Besserstellung der Frauen. "Wir haben natürlich auch in Schleswig-Holstein einen Lohnunterschied, weil gerade Frauen sich entscheiden, in sozialen Berufen zu arbeiten, die meist schlechter vergütet werden als andere Berufe. Deshalb ist es mir als Gleichstellungsministerin, als Sozialministerin, als Kita-Ministerin wichtig, Verbesserungen in diesen Bereichen zu erzielen, damit die Lebensbedingungen für Frauen besser werden", so die Ministerin. Grüne und SPD in Schleswig-Holstein haben sich dafür ausgesprochen, den Weltfrauentag als Feiertag einzuführen. FDP-Landeschef Oliver Kumbartzky glaubt hingegen nicht, dass ein Feiertag zu mehr Gleichstellung führen würde. Einig sind sich alle, dass bei Themen wie Gehaltsunterschiede und Arbeitszeitmodellen noch viel zu tun ist. | NDR Schleswig-Holstein 08.03.2023 06:00 Uhr

Warnstreiks bei Automobilzulieferern

Die Gewerkschaft IG Metall Unterelbe hat zu den Arbeitsniederlegungen bei Autoliv in Elmshorn und Autoflug in Rellingen aufgerufen. Sie fordert unter anderem acht Prozent mehr Geld, mindestens 200 Euro. Im Elmshorn ist außerdem eine Kundgebung mit etwa 300 Beschäftigen geplant. | NDR Schleswig-Holstein 08.03.2023 08:00 Uhr

Grundschulfrage im Amt Geltinger Bucht

Wie viele Grundschulen soll es künftig im Amt Geltinger Bucht im Kreis Schleswig-Flensburg geben? Mit dieser Frage beschäftigt sich heute der Amtsausschuss. Dabei geht es vor allem ums Geld. Aktuell gibt es vier Grundschulen - in Gelting, Steinbergkirche, Kieholm und Sterup. Bis zum Jahr 2030 könnten zwei davon geschlossen werden. | NDR Schleswig-Holstein 08.03.2023 06:30 Uhr

Immer weniger Druckereien in SH

Die Druck-Branche in Schleswig-Holstein steckt in der Krise. Zuletzt hatte Prinovis in Ahrensburg (Kreis Stormarn) angekündigt, den Betrieb im Januar 2024 einzustellen. Die Angestellten in Ahrensburg hatten in den vergangenen Jahren unter anderem auf Lohn verzichtet, damit der Betrieb weitergehen konnte. Jetzt gebe es aus wirtschaftlicher Sicht keine Möglichkeit mehr, so die Einschätzung des Druck- und Medienverbandes. 545 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlieren mit der Entscheidung deshalb im kommenden Jahr ihre Jobs. Über Abfindungen und Transfergesellschaften soll in den nächsten Wochen verhandelt werden. In den vergangenen zehn Jahren haben in Schleswig-Holstein 80 Druckereien dicht gemacht, zeigen die Zahlen des Druck- und Medienverbandes. Gründe dafür sind neben gestiegenen Kosten für Rohstoffe, dass Kataloge und Zeitschriften an Auflage verlieren. | NDR Schleswig-Holstein 08.03.2023 05:30 Uhr

Wetter in SH: Ein Mix aus Sonne und Wolken, an den Küsten mit Schneeschauern

Am Vormittag wechseln sich in Schleswig-Holsten Sonne und Wolken ab. In Küstennähe muss teilweise mit Schneeschauern und Glätte gerechnet werden. Die Temperaturhöchstwerte liegen bei 2 bis 5 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 08.03.2023 06:00 Uhr

