Stand: 22.02.2023 07:56 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Madsen bringt angekündigtes Sondervermögen für Bundeswehr erneut auf den Tisch

Wie geht es in Schleswig-Holstein weiter mit dem vor rund einem Jahr angekündigten 100-Milliarden-Euro-Programm für die Bundeswehr? Das haben der maritime Koordinator der Bundesregierung, Dieter Janecek (Grüne), und Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) bei einem Treffen am Dienstag zum Thema gemacht. Madsen hofft, dass auch die Wirtschaft im Land von dem Programm profitieren wird. "Wir haben hier Werften, die sehr kompetent sind und die hoffen natürlich, einen Teil dieses Auftrages abzubekommen. Das ist sehr wichtig für unsere Wirtschaft hier", so Madsen gegenüber NDR Schleswig-Holstein. Janecek will sich unter anderem auch dafür einsetzen, dass Deutschland Weltmarktführer im Bereich Offshore-Windparks wird und dass die Werftindustrie erhalten bleibt. | NDR Schleswig-Holstein 22.02.2023 08:00 Uhr

Die Tafeln im Land schlagen Alarm

Viele Tafeln in Schleswig-Holstein sind inzwischen nach eigenen Angaben am Limit und können keine Bedürftigen mehr aufnehmen. An immer mehr Orten treffen viele Bedürftige auf zu wenig Ehrenamtler und Lebensmittel. Durch den Krieg in der Ukraine stieg die Zahl der Bedürftigen stark an. Viele Geflüchtete werden von den Tafeln im Land unterstützt. In Bad Schwartau im Kreis Ostholstein zum Beispiel verdoppelte sich die Zahl der Kunden laut Tafel. 92 Bedürftige werden hier gerade versorgt. Eigentlich bräuchte es mehr helfende Hände, allerdings können in den beengten Räumen nicht mehr Ehrenamtler aktiv werden. Ein weiteres Problem: Seit einem Jahr kommen in der Tafel etwa ein Drittel weniger Spenden an. Denn auch die Supermärkte müssen gerade knapper wirtschaften. Bedürftige gehen deshalb immer häufiger leer aus. | NDR Schleswig-Holstein 22.02.2023 07:00 Uhr

Landtag: Aktuelle Stunde zum Fall Brokstedt

Vier Wochen nach dem tödlichen Messerangriff im Regionalexpress bei Brokstedt befasst sich der schleswig-holsteinische Landtag am Mittwoch erneut mit dem Fall. Die FDP beantragte eine Aktuelle Stunde. Neben der Diskussion über mögliche Behördenfehler und nicht eingehaltene Meldeketten soll es vor allem um Lehren aus der Bluttat mit zwei Toten gehen. | NDR Schleswig-Holstein 22.02.2023 06:30 Uhr

Ladelund: Gestohlene Kirchenchronik ist wieder da

Bei einem Einbruch in die KZ-Gedenkstätte Ladelund (Kreis Nordfriesland) ist vor rund einem Monat ein Buch mit wertvollen Aufzeichnungen zum ehemaligen Konzentrationslager gestohlen worden. Jetzt gibt es gute Nachrichten: Die Chronik wurde nach Angaben der Leiterin Katja Happe bei der Polizei in Niebüll abgegeben. Dort habe man sie auf Spuren untersucht, am Montag konnte sie dann abgeholt werden, so Happe. Nach dem Einbruch sagte sie, dass sie zwar keinen materiellen, aber einen "unermesslich hohen ideellen Wert" habe. | NDR Schleswig-Holstein 22.02.2023 06:00 Uhr

Bundesverteidigungsminister verspricht Marine Zwei-Prozent-Ziel

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat bei seinem Besuch der Deutschen Marine in Eckernförde bekräftigt, dass Deutschland bei seinen Verteidigungsausgaben mindestens die aktuelle Nato-Zielmarke von zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts erreichen muss. Dabei gehe es nicht darum, Soziales gegen Militärisches auszuspielen, sagte der SPD-Politiker bei seinem ersten Besuch bei der Marine. Er habe eine unglaublich motivierte und leidenschaftliche Marine getroffen, sagte Pistorius. Ihm sei bewusst, dass die Flotte klein und der Instandsetzungsstau groß sei. Bei den Soldaten kam der Besuch des Verteidigungsministers offenbar gut an. Die 1. Offizierin der Fregatte "Hessen", Katharina Henschel, lobte, dass Pistorius so offen auf die Truppe zugeht. Jetzt müssten aber auch Taten folgen. | NDR Schleswig-Holstein 22.02.2023 06:00 Uhr

European League: SG Flensburg-Handewitt sichert sich Gruppensieg

Die SG Flensburg-Handewitt hat in der Handball European League am Dienstagabend zu Hause mit 30:23 (12:13) gegen IFK Ystad HK gewonnen. Gegen den schwedischen Meister hatte die Mannschaft von Trainer Maik Machulla im Hinspiel ihre einzige Niederlage in der Gruppe B der European League kassiert. Der Einzug ins Achtelfinale war den Flensburgern schon vor der Partie sicher, mit dem jetzigen Sieg gehen die Flensburger einem Viertelfinal-Duell mit den Füchsen Berlin aus dem Weg. Dieses Szenario droht dem Gruppenzweiten. | NDR Schleswig-Holstein 22.02.2023 06:00 Uhr

Wetter in SH: Häufig bedeckt und teils trüb

Am Mittwochvormittag ist das Wetter in Schleswig-Holstein zunächst teils neblig-trüb, teils bedeckt und gebietsweise mit Sprühregen. Im weiteren Verlauf des Tages bleibt es überwiegend bedeckt mit wenigen Auflockerungen und immer wieder etwas Regen. Die Temperatur bewegt sich um Höchstwerte bei 6 Grad auf Fehmarn, 9 Grad in Flensburg und 12 Grad im Hamburger Umland. | NDR Schleswig-Holstein 22.02.2023 06:00 Uhr

Archiv 4 Min Nachrichten 09:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.02.2023 | 08:00 Uhr