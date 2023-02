Stand: 22.02.2023 09:26 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Hollywood-Schauspieler zu Gast in Tönninger Schule

Der Hollywood-Schauspieler Larry Romano, bekannt als Feuerwehrmann aus der US-Serie "King of Queens", besucht am Mittwoch Abiturienten an der Eider-Treene-Schule in Tönning (Kreis Nordfriesland). Der stellvertretende Direktor der Schule, Michael Nickel, kennt den Schauspieler persönlich und hatte ihn am vergangenen Wochenende in Berlin bei den Filmfestspielen getroffen. Die Einladung nach Tönning, um mit den Abiturienten über kreative Berufe zu sprechen, nahm der Schauspieler an. Nickel sagte: "Durch meine Gespräche mit Herrn Romano habe ich einen völlig anderen Blickwinkel auf das Arbeiten als Kreativer bekommen, auch gerade, wenn es um Hollywood geht." Dies sei besonders für Schüler interessant, da diese womöglich andere Vorstellungen über ein Leben im Rampenlicht haben, so Nickel weiter. | NDR Schleswig-Holstein 22.02.2023 08:30 Uhr

Zeugen nach Brand in Horst gesucht

Bei dem Feuer auf Hof Dannwisch in Horst (Kreis Steinburg) am Sonntag sind nach Polizeiangaben rund 750.000 Euro Schaden entstanden. Die Ursache ist jedoch weiter unklar. Die Ermittler suchen darum nun Zeugen, die ihre Beobachtungen zum Brand berichten können. Landwirtschaftliche Geräte wie Maschinen und Anhänger aber auch viele Tiere konnten laut Polizei bei dem Brand gerettet werden. Eine große Menge an Heu sei jedoch verbrannt. Das Feuer zerstörte die Scheune vollständig und zog ebenfalls ein Nachbargebäude in Mitleidenschaft. Hinweise sollen an die Kripo Itzehoe übergeben werden. | NDR Schleswig-Holstein 22.02.2023 08:30 Uhr

Neuer LKN-Bauhof in Uelvesbüll eröffnet

Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) hat am Dienstag den neuen Bauhof des Landesbetriebes für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz LKN auf in Uelvesbüll auf Eiderstedt im Kreis Nordfriesland eröffnet. Die Kosten lagen bei insgesamt rund 2,4 Millionen Euro. Der Betriebshof soll nach Angaben des Ministers als Lagerplatz und Stützpunkt für die Deichverstärkung im nördlichen Eiderstedt genutzt werden. Ab 2025 sollen die Deiche bei Uelvesbüll auf einer Länge von rund sechs Kilometern verstärkt werden. | NDR Schleswig-Holstein 22.02.2023 08:30 Uhr

Heide lädt am Donnerstag zum "Zukunftsgespräch"

Am Donnerstag geht es im Heider Stadttheater um die Frage "Wie kann Wasserstoff einen Beitrag zur Wärmewende leisten?" Die Wärmewende gilt als wichtigste Säule der Energiewende, da Heizen und warmes Wasser in Privathaushalten gut 80 Prozent des Energieverbrauches ausmachen. Im Stadttheater gibt es dazu am Donnerstag ab 18 Uhr mehrere Vorträge und Antworten auf die Frage wie dazu grüner Wasserstoff eingesetzt werden kann. | NDR Schleswig-Holstein 22.02.2023 08:30 Uhr

