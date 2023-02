Stand: 22.02.2023 09:51 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Festnahme im Zusammenhang mit der Brandserie in Neumünster

Nachdem in Neumünster mehrfach Autos in Flammen aufgegangen waren, hat die Polizei nach Angaben der Staatsanwaltschaft Kiel in der vergangenen Nacht einen Tatverdächtigen festgenommen. Der Mann befindet sich in Polizeigewahrsam und wird im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter zur Entscheidung über den Erlass eines Haftbefehls vorgeführt. | NDR Schleswig-Holstein 22.02.2023 11:30 Uhr

Gedenkveranstaltung für Erdbebenopfer

Die türkische Gemeinde Kiel veranstaltet am Mittwoch eine Gedenkstunde auf dem Kieler Rathausplatz. Zu der Veranstaltung werden auch Landtagspräsidentin Kristina Herbst, Ministerpräsident Daniel Günther (beide CDU) und Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) erwartet. Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr. Die türkische Gemeinde bittet darum, keine Transparente, Plakate oder ähnliches mit zu der Veranstaltung zu bringen. Stattdessen sind die Teilnehmer dazu aufgerufen, Kerzen für die Opfer anzuzünden. Laut offiziellen Angaben der Behörden sind bei dem Beben mehr als 47.000 Menschen ums Leben gekommen. | NDR Schleswig-Holstein 22.02.2023 08:30 Uhr

Taufe einer autonomen Forschungsfähre in Kiel

Der Katamaran "Wavelab" soll auf der Kieler Förde die autonome Schifffahrt erproben. Das kleine Forschungsschiff wird am Mittwochmittag offiziell getauft. Gebaut wurde es auf der Gebrüder Friedrich Werft in Kiel. Mit dem Projekt sollen Grundlagen dafür geschaffen werden, dass Schiffe auf der Kieler Förde, zum Beispiel Fördefähren, irgendwann autonom ohne Personal fahren können. | NDR Schleswig-Holstein 22.02.2023 08:30 Uhr

