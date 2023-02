European League: Flensburg-Handewitt holt sich den Gruppensieg Stand: 21.02.2023 20:28 Uhr Revanche geglückt, Gruppensieg unter Dach und Fach gebracht und den Füchsen Berlin aus dem Weg gegangen - der Plan der SG Flensburg-Handewitt in der Handball-European-League ist aufgegangen. Am Dienstagabend gelang zu Hause ein 30:23 (12:13) gegen IFK Ystad HK.

von Christian Görtzen

Gegen den schwedischen Meister hatte die Mannschaft von SG-Trainer Maik Machulla im Hinspiel ihre einzige Niederlage in der Gruppe B der European League kassiert. Der Einzug ins Achtelfinale war den Norddeutschen schon vor der Partie gegen Ystad sicher gewesen, mit dem jetzigen Sieg gehen die Flensburger einem Viertelfinal-Duell mit den Füchsen Berlin aus dem Weg. Dieses Szenario droht dem Gruppenzweiten.

Flensburg, Ausrichter des Final-Four-Turniers am 27./28. Mai, wird somit für das Achtelfinale einen Gruppenvierten zugelost bekommen. Zum Abschluss der Gruppenphase geht es für die Flensburger am kommenden Dienstag zu FTC Budapest.

Flensburg mit großen Problemen in Hälfte eins

In den Anfangsminuten hatte es danach ausgesehen, als könnte den Flensburgern im zweiten Aufeinandertreffen mit den Schweden in dieser Saison erneut eine böse Überraschung drohen. Nach sechs Minuten lag die SG mit 2:6 zurück. Kim Andersson, der 40 Jahre alte Ex-Profi des THW Kiel, trug im Offensivspiel mit guter Übersicht einen ordentlichen Teil zur Vier-Tore-Führung bei.

SG Flensburg-Handewitt - IFK Ystad HK 30:23 (12:13) Tore Flensburg-Handewitt: Mensah Larsen (9), Jakobsen (8/4), Röd (4), Golla (2), Hansen (2), Mensing (2), Kirschberger (1), Einarsson (1), Möller (1)

Tore Ystad: Jonathan Svensson (6), Stankiewicz (5), Lindskog Andersson (5), Kim Andersson (4), Nygren (1), Palmar (1), Mansson (1)

Zuschauer: 3.031

Das Machulla-Team, das am Sonntag ihr Bundesliga-Heimspiel gegen den Bergischen HC überaus souverän gewonnen hatte, zeigte sich davon aber unbeeindruckt. Die SG-Deckung machte in der Folgezeit einen kompakteren Eindruck, dahinter steigerte sich Torhüter Benjamin Buric merklich, und vorne gaben die Dänen den Takt an. Emil Jakobsen glich zum 6:6 aus (12.), Mads Mensah Larsen sorgte direkt danach für die Führung - Flensburg war jetzt eindeutig besser im Spiel drin.

Das spürte auch Ystads Coach Oscar Carlén. Der ehemalige Flensburger und Hamburger, der nach zwei Kreuzbandrissen im Herbst 2013 seine Profikarriere beendet hatte, nahm umgehend eine Auszeit. Und der schwedische Meister stabilisierte sich nicht nur, er stellte die Gastgeber wieder vor erhebliche Probleme. Mit der Folge, dass Ystad zur Pause mit 13:12 vorne lag.

Ystad kann Zwischenspurt der SG nicht folgen

Und auch in der ersten Viertelstunde des zweiten Durchgangs taten sich die Norddeutschen schwer. Dann aber zogen die Flensburger einen Zwischenspurt an - und diesem konnten die Skandinavier nicht folgen. Jakobsen sorgte per Siebenmeter für eine Vier-Tore-Führung (24:20, 47.). Spannend wurde es danach nicht mehr. In der Schlussphase erzielte auch noch SG-Youngster Leon Kirschberger einen Treffer. Nach verpatztem Start wurde es am Ende für die Flensburger sogar eine deutliche Angelegenheit. Erfolgreichster SG-Spieler war Mensah Larsen mit neun Toren.

