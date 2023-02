Stand: 22.02.2023 09:26 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Flensburgs Oberbürgermeister kritisiert die Kommunikation der Diako

Nach der Insolvenz des Diako-Krankenhauses und widersprüchlichen Aussagen zur Zukunft der Frauenklinik, hat Flensburgs Oberbürgermeister Fabian Geyer (parteilos) die Klinik-Leitung kritisiert. In der Öffentlichkeit sei insbesondere für den Bereich der Gynäkologie kein gutes Bild entstanden. Geyer stellte fest: "Die Kommunikation nach außen war mit Sicherheit nicht optimal. Es ist ein Eindruck entstanden, dass die Diako jetzt in große Probleme gerät mit der Mitarbeiterschaft und dass Abteilungen auf dem Prüfstand stehen." Nach Angaben Geyers steht er weiterhin in engem Austausch mit dem Vorstand und der Geschäftsführung. Vor seinem Amtsantritt als Bürgermeister war Geyer viereinhalb Jahre lang im Aufsichtsrat der Diako für die Kontrolle der Geschäftsführung verantwortlich. | NDR Schleswig-Holstein 22.02.2023 08:30 Uhr

Reaktion der EU-Kommission auf Grenzkontrollen-Studie

Laut einem Gutachten der Flensburger Universität verstößt Dänemark mit seinen Grenzkontrollen gegen geltendes EU-Recht. Die zuständige EU-Kommission antwortete auf eine Anfrage von NDR Schleswig-Holstein dazu, dass sie unter anderem mit Dänemark in engem Austausch dazu stehe. Grundsätzlich dürften zeitlich strikt begrenzte Kontrollen nur durchgeführt werden, so lange besondere Umstände bestehen. Etwa wenn eine Gefahr für die öffentliche Ordnung oder innere Sicherheit besteht. Kontrollen, die nicht notwendig oder gerechtfertigt sind, sollten beseitigt werden, so die Sprecherin der Kommission. | NDR Schleswig-Holstein 22.02.2023 08:30 Uhr

Kirchenchronik von Ladelund ist wieder da

Die vor drei Wochen aus Ladelund gestohlene Kirchenchronik ist bei der Polizei in Niebüll (beide Kreis Nordfriesland) abgegeben worden. Sie wurde dort auf Spuren untersucht und anschließend zurück an ihren Platz in der KZ-Gedenkstätte gebracht. Katja Happe von der KZ-Gedenk- und Begegnungsstätte zeigte sich erleichtert: "Wir haben natürlich immer gehofft und habe große Öffentlichkeitsarbeit geleistet, um die Chronik wiederzubekommen und die Täter zu überzeugen, dass es wirklich passiert ist, darüber freuen wir uns wirklich." Die Kirchenchronik enthält erste Schilderungen über die Existenz und die Zustände im KZ Ladelund Ende des Jahres 1944. | NDR Schleswig-Holstein 22.02.2023 08:30 Uhr

