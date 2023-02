Brandserie in Neumünster: Polizei rät von Parken in Carports ab Stand: 21.02.2023 16:26 Uhr In Neumünster hat es mittlerweile schon zum neunten Mal innerhalb weniger Tage gebrannt. Verletzt wurde bisher zwar niemand, der Sachschaden geht jedoch in die Hunderttausende. Die Polizei geht von Brandstiftung aus - und gibt Tipps für Autobesitzer.

Mit doppelt so vielen Streifenwagen wie sonst war die Polizei in der vergangenen Nacht in Neumünster unterwegs. Und dennoch stand wieder ein Auto in Flammen. Laut Polizei brannte im Stadtteil Gartenstadt ein Mercedes in einem Carport. Die Suche nach möglichen Tätern im Umfeld des Brandortes verlief erfolglos. Es ist inzwischen der neunte Fahrzeugbrand in Neumünster innerhalb weniger Tage. Ob es sich im jüngsten Fall um Brandstiftung handelt, ist noch nicht geklärt.

Rat der Polizei: Carport nicht nutzen

Weil überwiegend Pkw angezündet werden, die in einem Carport stehen, rät Polizeisprecher Michael Heinrich nun allen Autobesitzern dazu, ihr Fahrzeug an die Straße zu stellen, "um dann eben das Gefährdungspotenzial zu minimieren". Um weitere Taten zu verhindern, ist die Polizei bereits seit Sonntag mit verstärkter Präsenz im Stadtgebiet unterwegs. "Wir haben die Streifentätigkeit erhöht, dass wir sowohl mit Funkstreifenwagen offen durch die verschiedenen Stadtteile von Neumünster fahren, als auch mit verdeckten Kolleginnen und Kollegen arbeiten."

Polizei spricht von Brandserie

Bereits von Samstagnacht bis Montagmorgen brannten in Neumünster insgesamt acht Autos an fünf verschiedenen Orten. Bei einem Brand geriet nicht nur ein Auto, sondern auch ein Carport und das angrenzende Wohnhaus in Brand. Der Dachstuhl brannte nach Polizeiangaben komplett ab, das Haus ist unbewohnbar - verletzt wurde zum Glück niemand. An dem Reifen eines der Brandautos fand die Polizei nach eigenen Angaben Brandbeschleuniger. Daher gehen die Beamten in allen Fällen derzeit von Brandstiftung aus. Polizeisprecher Jens Oltmann spricht von einer ganzen Brandserie.

Kein Muster erkennbar

Völlig unklar ist noch, wie die Brände zusammenhängen. "Immer wieder an völlig unterschiedlichen Orten, an völlig unterschiedlichen Fahrzeugen" zeigt sich Polizeisprecher Oltmann ratlos. Zeugen wollen zwar gesehen haben, wie zwei Jugendliche vom Parkplatz der Gemeinschaftsschule wegrannten, bevor dort insgesamt vier Autos in Flammen aufgingen. Doch konkrete Anhaltspunkte, wer der oder die Täter sein könnten, gibt es noch nicht, so die Polizei.

