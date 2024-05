Stand: 15.05.2024 07:29 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Messerattacke in Brokstedt: Urteil für heute erwartet

Vor dem Landgericht Itzehoe (Kreis Steinburg) soll heute das Urteil gegen den Mann fallen, der im Januar 2023 in einem Regionalzug zwei Menschen getötet und mehrere zum Teil schwer verletzt haben soll. Dem Angeklagten werden zweifacher Mord und vierfacher versuchter Mord in Tateinheit mit gefährlicher oder schwerer Körperverletzung vorgeworfen - er soll im Januar 2023 in einem Regionalzug bei Brokstedt (Kreis Steinburg) zwei Menschen mit einem Messer getötet und vier weitere zum Teil schwer verletzt haben. | NDR Schleswig-Holstein 15.05.2024 07:00 Uhr

Drohne Heron TP startet Flugbetrieb ab Jagel

Die Bundeswehr nimmt heute den Flugbetrieb mit der neuen Drohne vom Typ Heron TP auf. Die Flüge starten vom Fliegerhorst Jagel (Kreis Schleswig-Flensburg). Das Luftfahrtamt der Bundeswehr hatte in der vergangenen Woche die entsprechende Zulassung für das israelische System unterzeichnet. Der sogenannte Demonstrationsflugbetrieb soll nun sechs Monate dauern. Anders als das Vorgängermodell und zum Schutz von Truppenbewegungen kann die Heron TP auch mit Waffen bestückt werden. | NDR Schleswig-Holstein 15.05.2024 07:00 Uhr

Energieminister treffen sich in Kiel

Die Energieminister der Länder beraten von heute an in Kiel unter anderem über die Steuerung der Energiepreise, den Strommarkt und die Wärmewende. Gerade im Bereich der Wärmewende brauche es über den vom Bund gegebenen aktuellen Rahmen hinaus Sicherheit für die Folgejahre, wie die Finanzierung des Umbaus der Wärmeversorgung geplant sei, sagte der schleswig-holsteinische Energiestaatssekretär Joschka Knuth (Grüne) vor der am Mittwoch beginnenden Tagung. Ziel der Konferenz ist laut Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) eine Energiewende für ganz Deutschland auf die Beine zu stellen und dabei die unterschiedlichen Geschwindigkeiten der Regionen zu berücksichtigen. Der DGB Nord und der DGB Bayern bemängelten derweil in einem gemeinsamen Positionspapier die mangelnde Zusammenarbeit ihrer jeweiligen Landesregierungen bei der Energiewende | NDR Schleswig-Holstein 15.05.2024 06:00 Uhr

Sylt: Bürgermeister Häckel will Posten behalten

Der seit Wochen kranke Bürgermeister der Gemeinde Sylt, Nikolas Häckel (parteilos), will trotz massiver Kritik seinen Posten behalten. Sein Anwalt sagte am Dienstag nach einer Sitzung des Hauptausschusses, es werde keinen Rücktritt geben. Ziel sei es nun, gemeinsam mit der Gemeinde Sylt eine Lösung auszuhandeln und ein zuletzt diskutiertes Abwahlverfahren zu verhindern. Häckel selbst war zu einem Treffen am Dienstagabend im Rathaus in Westerland nicht erschienen - sein Anwalt hatte ihn vertreten. Grund dafür war laut dem Anwalt Trutz Graf Kerssenbrock die Gesundheit des 50-Jährigen. Häckel droht ein Abwahlverfahren, das aber von der Gemeindevertretersitzung am 23. Mai beschlossen werden müsste. Häckel, der seit 2015 im Amt ist, wird vorgeworfen als Verwaltungschef überfordert zu sein. Ein Kritikpunkt ist, dass die Gemeinde seit Jahren keinen gültigen Haushalt hat. | NDR Schleswig-Holstein 15.05.2024 06:00 Uhr

Das Wetter: Es bleibt sommerlich

Heute sonnig und überall durchweg trocken. Kaum Wolken, oft wolkenlos. Höchstwerte 22 Grad in Westerland bis 26 in Tornesch, an der Ostsee 17 bis 21 Grad. Mäßiger, am Nachmittag teils frischer Ost- bis Südostwind mit zeitweise starken bis stürmischen Böen. Feierabendtemperatur um 18 Uhr: 17 Grad in Kappeln und 24 Grad in Pinneberg. In der Nacht zum Donnerstag meist sternenklarer Himmel und weiterhin trocken. Tiefstwerte 14 Grad in Elmshorn bis 12 Grad in Plön. Schwacher bis mäßiger, an der See auch frischer und verbreitet stark böiger Wind aus Ost bis Südost. | NDR Schleswig-Holstein 15.05.2024 06:00 Uhr

