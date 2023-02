Stand: 21.02.2023 08:20 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Bundesverteidigungsminister besucht Marine in Eckernförde

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) ist heute zu Gast in Eckernförde. Dort besucht er die Marine. Unter anderem sind Gespräche mit dem Inspekteur und mit Soldaten geplant. Außerdem will sich der Minister laut Marine das Ausbildungszentrum U-Boote anschauen. Der Bundesminister möchte dabei einen Teil der Fähigkeiten der Marine kennenlernen - sowohl auf See als auch an Land. Pistorius hatte das Amt des Bundesverteigungsministers im vergangenen Monat übernommen. | NDR Schleswig-Holstein 21.02.2023 07:00 Uhr

Erfolg für die Deutsche Umwelthilfe im Dieselskandal

Das Verwaltungsgericht Schleswig hat entschieden, dass mehrere Typgenehmigungen des Kraftfartbundesamtes für VW Golf-Modelle unzulässig sind. Dabei geht es um die Frage, ob die Autos bei bestimmten Temperaturen ihre Abgasreinigung reduzieren und aussetzen dürfen. Die Schleswiger Richter hatten den Europäischen Gerichtshof um Rat gefragt und sind diesem gefolgt: Die verminderte Abgasreinigung ist nur in Ausnahmefällen erlaubt, wenn ein Motorschaden droht. Die Ausnahmen, die VW für die Diesel-Golf nach Euro-5-Norm in Anspruch nahm, waren nach Ansicht des Gerichts zu viele. VW-Anwälte argumentierten, ohne die Ausnahmen drohe Brandgefahr. Laut Umwelthilfe hätten die Modelle aber gleich bessere Technik bekommen können, diese müsse nun nachgerüstet werden. Die Organisation sieht Signalwirkung für 119 Modelle mehrerer Hersteller. Noch kann das Urteil aber angefochten werden. | NDR Schleswig-Holstein 21.02.2023 06:00 Uhr

Brandserie in Neumünster setzt sich fort

In Neumünster hat in der Nacht von Montag auf Dienstag erneut ein Auto gebrannt. Laut Polizei stand im Stadtteil Gartenstadt ein Mercedes in einem Carport in Flammen. Die Suche nach möglichen Tätern im Umfeld des Brandortes war erfolglos. Ob es sich um Brandstiftung handelt, steht noch nicht fest und soll nun untersucht werden. Es ist inzwischen der neunte Fahrzeugbrand in Neumünster innerhalb weniger Tage. Um weitere Taten zu verhindern, war die Polizei in der vergangenen Nacht mit doppelt so vielen Streifen unterwegs wie sonst. | NDR Schleswig-Holstein 21.02.2023 06:00 Uhr

Kreis Steinburg fordert Unterstützung vom Bund

Der Kreis Steinburg fordert Unterstützung vom Bund für die Gemeinde Brokdorf. Hintergrund ist der dortige Rückbau des Atomkraftwerks. Mit dem Reaktor verlieren die Gemeinde und die Region Wilstermarsch den größten Arbeitgeber und Gewerbesteuerzahler, so Steinburgs Landrat Claudius Teske (parteilos). Zusammen mit 12 anderen Gemeinden von abgeschalteten Kernkraftwerken hat er nun eine Resolution an das Bundeswirtschaftsministerium geschickt. "Wir hier oben sind die sogenannte Energieküste", sagte Teske. Letztendlich gehe es darum, dass eine Ansiedlung grüner Stromproduktion in diesem Bereich gefördert werde, so der Landrat weiter. | NDR Schleswig-Holstein 21.02.2023 08:00 Uhr

Biike-Feuer an der Westküste

An mehr als 60 Standorten brennen heute Abend an der schleswig-holsteinischen Westküste wieder die Biike-Feuer. Auf den Inseln, wo das Biikebrennen unter Einheimischen und Touristen besonders beliebt ist, haben Frauen mit den Feuern früher die Walfänger verabschiedet. Allein auf Sylt gibt es heute elf Biike-Feuer, alle starten zwischen 17 und 18 Uhr. Beim größten Feuer in Westerland gibt es ab 17 Uhr zunächst ein Biike-Konzert in der St.-Nicolai-Kirche. Und auf dem Festland sollen neue Feuer in Husum und Galmsbüll brennen, obwohl Unbekannte die alten Reisighaufen bereits vergangene Woche und Montagnacht angezündet hatten. | NDR Schleswig-Holstein 21.02.2023 06:00 Uhr

Wetter in SH: Nur noch schwacher Westwind

Heute anfangs vor allem entlang der Elbe etwas Regen möglich, im Verlauf bei oft trockenem Wetter allgemein gelegentlich Sonne. Die Höchstwerte liegen zwischen 7 und 10 Grad. Es weht überwiegend schwacher Westwind. | NDR Schleswig-Holstein 21.02.2023 06:00 Uhr

