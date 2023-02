Stand: 13.02.2023 07:20 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Biike in Husum schon in Flammen

Acht Tage vor dem traditionellen Biike-Brennen am Husumer Strand (Kreis Nordfriesland) hat die bereits aufgebaute Biike in Flammen gestanden. Gut 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren in der Nacht zu Montag im Einsatz und konnten die aus alten Tannenbäumen bestehende Biike löschen. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Das Biike-Brennen am 21. Februar kann aber stattfinden, sagte Husums Wehrführer. | NDR Schleswig-Holstein 13.02.2023 07:00 Uhr

Tote Frau in Rendsburg: Tatverdächtiger in U-Haft

Am Sonnabend ist die Leiche einer 42-jährigen Frau aus Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) gefunden worden. Mittlerweile ist ein 60-jähriger Angehöriger in Untersuchungshaft. Laut Staatsanwaltschaft hat ein Richter am Sonntagabend Haftbefehl erlassen. Dem Mann wird Mord vorgeworfen. Die Obduktion hat demnach ergeben, dass die Frau durch Stichverletzungen gestorben ist. Der Verdächtige hat sich bislang nicht geäußert, die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei laufen. | NDR Schleswig-Holstein 13.02.2023 06:30 Uhr

Norderstedt: Prozess gegen ehemaligen Tennistrainer

Ein Mann aus dem Hamburger Umland muss sich ab heute vor Gericht verantworten. Dem Mann wird laut Anklage unter anderem vorgeworfen, seine damalige Tennisschülerin in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) vierzig Mal sexuell missbraucht zu haben. Das Strafmaß für die Taten geht von drei Monaten bis fünf Jahren Gefängnis. Für den Prozess sind vier Termine geplant. Das Urteil soll in der kommenden Woche fallen. | NDR Schleswig-Holstein 13.02.2023 06:00 Uhr

Handball: SG Flensburg-Handewitt dreht Rückstand

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat am Sonntag gegen den TBV Stuttgart nach anfänglichem Rückstand einen Sieg errungen. Zur Pause lag Flensburg mit 15:19 zurück, gewann aber am Ende mit 32:30. Damit hat die SG das mutmaßliche vorzeitige Aus im Rennen um die deutsche Meisterschaft abwenden können. | NDR Schleswig-Holstein 13.02.2023 06:00 Uhr

Verbraucherschützer: Ende der Maestro-Funktion könnte Probleme machen

Die Maestro-Funktion auf EC-Karten beim Bezahlen im Ausland hat bald ausgedient: Ab Juli werden keine neuen Girokarten mit dem System mehr ausgegeben. Verbraucherschützer in Schleswig-Holstein befürchten Probleme durch das Ende der Funktion: Demnach könnte es sein, dass Einzelhändler oder Tankstellen im Ausland die Karte nicht mehr akzeptieren. Das sollten Kunden vorher prüfen, so der Rat. | NDR Schleswig-Holstein 13.02.2023 06:00 Uhr

Wetter: Bewölkt, auch mal Auflockerungen möglich

Heute ist es zunächst vielfach stark bewölkt oder neblig-trüb. In den östlichen und südlichen Landesteilen kommt es nur zögerlich zu Auflockerungen - doch es bleibt meist trocken, vereinzelt ist noch ein wenig Sprühregen möglich. Vor allem zum Nachmittag hin kommen von der Nordsee her auch Auflockerungen, zum Teil aufheiternd. Zeit- sowie gebietsweise ist Sonnenschein möglich, bevorzugt an den Küsten. Die Höchstwerte erreichen heute 6 Grad in Burg/Fehmarn (Kreis Ostholstein) bis 8 Grad in Bargteheide (Kreis Stormarn). | NDR Schleswig-Holstein 13.02.2023 06:00 Uhr

