Leiche in Lübeck gefunden - Identität inzwischen geklärt Stand: 14.02.2023 16:02 Uhr Eine tote Frau wurde am Montag aus der Kanaltrave gezogen. Polizei und Staatsanwaltschaft konnten inzwischen die Identität der Frau klären. Die Hintergründe bleiben derweil unklar.

In Lübeck haben Feuerwehrtaucher am Montag im Klughafen eine Leiche aus der Kanaltrave geborgen. Es handele sich um eine 68-jährige Lübeckerin, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag mit. Die Todesumstände der Frau seien dagegen weiter unklar. Die Staatsanwaltschaft Lübeck habe eine Obduktion angeordnet, die möglichen Aufschluss zur Todesursache geben könne, sagte ein Polizeisprecher. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen bislang nicht vor.

Anrufe meldeten "puppenähnlichen Gegenstand"

Nach Angaben der Polizei hatten Passanten am Mittwochvormittag die Polizei alarmiert und von einem "puppenähnlichen Gegenstand" berichtet, der im Bereich der Rehderbrücke im Wasser treibe. Polizei und Feuerwehr rückten an und stellten fest, dass es sich um eine tote Frau handelt.

