Ocean Race: Holcim gewinnt Segel-Krimi - Malizia auf Platz vier Stand: 12.02.2023 16:09 Uhr Team Holcim - PRB mit der Kielerin Susann Beucke hat die zweite Etappe des Ocean Race von Kapverden nach Kapstadt gewonnen. Boris Herrmanns Team Malizia verlor den Flautenpoker am Kap und verpasste das Podium.

Noch am frühen Morgen des Finaltags hatte sich die Malizia die Führung auf dem zweiten Abschnitt der Weltumseglung zurückerobert. Am Ende der Nervenschlacht aber reichte es für das Boot unter deutscher Flagge nicht für einen Podiumsplatz.

Den Sieg auf der Etappe nach Kapstadt sicherte sich am Sonntag wie schon im ersten Durchgang das Schweizer Team Holcim - PRB mit dem erfahrenen Skipper Kevin Escoffier (Frankreich) und der Olympia-Zweiten Beucke aus Kiel. Die 31-Jährige, auf dem ersten Teilstück nicht dabei, war bei ihrer Ocean-Race-Premiere die einzige Deutsche, die nach 17 Tagen, 19 Stunden und 9 Sekunden als Siegerin im Hafen ankam. Hinter Team Holcim segelten die französische Biotherm und das US-Team 11th Hour Racing ins Ziel.

Erhoffter Wind bleibt für Malizia aus

Ein anderer Kurs als die Konkurrenz zahlte sich für das Team Malizia letztlich nicht aus. Als der erhoffte Wind bei der Ansteuerung des Zielhafens am Sonntagvormittag für das deutsche Boot ausblieb, schmolz der ersegelte Vorsprung auf die Konkurrenz weiter nördlich dahin. Schwacher Wind liegt der Malizia eher nicht. Doch der bewusst robuste Neubau zeigte auf den 4.600 Seemeilen von Kapverden nach Kapstadt unter anderen Bedingungen auch, was in ihm steckt. Ebenso wie der junge britische Skipper Will Harris, der den am Fuß verletzten Herrmann auf dem zweiten von insgesamt sieben Teilstücken vertrat.

Königsetappe startet in zwei Wochen

Die Malizia erreichte am Nachmittag als viertes Boot Kapstadt. Die imposante Aufholjagd der Guyot Environnement - Team Europe mit dem Berliner Skipper Robert Stanjek reichte nicht mehr, um den letzten Platz zu vermeiden. Nach bereits mehr als 500 Seemeilen Rückstand war Guyot bei zuletzt 30 Seemeilen Rückstand auf die Malizia noch einmal stark aufgekommen.

Der Startschuss für die dritte Teilstrecke fällt in zwei Wochen (26. Februar). Ziel ist das brasilianische Itajai - es ist mit 12.750 Seemeilen die Köngsetappe dieser Ocean-Race-Auflage. Boris Herrmann will dann wieder einsteigen. Insgesamt gilt es für die fünf Crews der Imoca-Yachten, über einen Zeitraum von sechs Monaten 60.000 Kilometer um die Welt zu bewältigen.

Ocean Race: Die Etappen 1. Etappe: Alicante - Kapverden

Start: 15. Januar; Ankunft: 21. Januar

1.900 Seemeilen

2. Etappe: Kapverden - Kapstadt/Südafrika

Start: 25. Januar. erwartete Ankunft: 12. Februar

4.600 Seemeilen

3. Etappe: Kapstadt - Itajai/Brasilien

Start: 26. Februar; erwartete Ankunft: 1. April

12.750 Seemeilen

4. Etappe: Itajai/Brasilien - Newport/USA

Start: 23. April; erwartete Ankunft: 10. Mai

5.550 Seemeilen

5. Etappe: Newport/USA - Aarhus/Dänemark

Start: 21. Mai; erwartete Ankunft: 30. Mai

3.500 Seemeilen

6. Etappe: Aarhus/Dänemark - Fly-By Kiel - Den Haag/Niederlande

Start: 8. Juni; Kiel (kein Stopp) 9. Juni; erwartete Ankunft: 11. Juni

800 Seemeilen

7. Etappe: Den Haag/Niederlande - Genua/Italien

Start: 15. Juni; erwartete Zielankunft: 1. Juli

2.200 Seemeilen

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 12.02.2023 | 22:50 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Segeln