Stand: 13.02.2023 09:08 Uhr

Zwei Rettungseinsätze im Watt von St. Peter-Ording

Am Sonntag wurden die Rettungskräfte von DLRG und Feuerwehr in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) gleich zweimal alarmiert. Am Vormittag hatte sich ein Touristenpaar im Watt vor der Stadt verirrt, sie wurden gefunden und unverletzt zurück ans Festland gebracht. Am Nachmittag zog starker Seenebel auf, in welchem sich dann ein Ehepaar verirrte. Rund 30 Einsatzkräfte waren an der Suche beteiligt, auch dieses Paar wurde gefunden und unverletzt zurück gebracht. | NDR Schleswig-Holstein 13.02.2023 08:30 Uhr

Verfrühtes Biike-Brennen in Husum

Acht Tage vor dem traditionellen Biike-Brennen im Husumer Dockkoog (Kreis Nordfriesland) stand die bereits aufgebaute Biike bereits in Flammen. Unbekannte hatte die Biike in der vergangenen Nacht gegen 0.30 Uhr angezündet. Rund 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort - und konnten die vor allem aus alten Tannenbäumen bestehende Biike löschen. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung. Das Biike-Brennen am 21. Februar im Husumer Dockkoog könne aber trotz der Brandstiftung stattfinden, so Husums Wehrführer. | NDR Schleswig-Holstein 13.02.2023 08:30 Uhr

Brahmspreis 2023 - Vorverkauf hat begonnen

Der Brahmspreis 2023 geht in diesem Jahr an den Madrigal-Chor Kiel und die Leiterin Friederike Woebcken. Dies teilte die Brahms-Gesellschaft Schleswig-Holstein mit. Der Madrigal-Chor habe bereits mehrfach in hervorragender Weise Brahms-Werke aufgeführt, sagte der Vorsitzende der Brahms-Gesellschaft Joachim Nerger. Die Brahmspreis-Verleihung findet am 25. November in der St.Bartholomäus-Kirche in Wesselburen (Kries Dithmarschen) statt, der Vorverkauf hat bereits begonnen. | NDR Schleswig-Holstein 13.02.2023 08:30 Uhr

Super Bowl begeistert auch die Steinburg Panthers

In Itzehoe (Kreis Steinburg) haben die Steinburg Panthers das Finale der der National-Football League aus den USA, den Super Bowl, in einem Gartenhaus eines Trainers geschaut. Carsten Pfeil vom Trainerteam sagte: "Es war eine ausgelassene Stimmung, wir haben vorher gut gegessen und dann ein bis zur letzten Minute sehr spannendes Spiel gesehen." Für den nächsten Super Bowl im Februar 2024 wollen die Steinburg Panthers eine große Veranstaltung mit Public Viewing in Itzehoe organisieren. | NDR Schleswig-Holstein 13.02.2023 08:30 Uhr

Hochspannungsleitungen: Techniker im Hubschrauber unterwegs

Seit heute ist wieder ein Hubschrauber des Netzbetreibers SH Netz im Land unterwegs. Zwei Techniker kontrollieren insgesamt 465 Kilometer Hochspannungsleitungen. Die Flüge starten in den Kreisen Pinneberg, Segeberg, Dithmarschen, Steinburg und Rendsburg-Eckernförde. Danach sind die anderen Kreise dran. | NDR Schleswig-Holstein 13.02.2023 07:30 Uhr

