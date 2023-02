Stand: 13.02.2023 08:57 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Bauarbeiten in Lübeck

Geduldsprobe für viele, die heute mit dem Auto in der Hansestadt unterwegs sind. Zum einen kann die kaputte Hubbrücke bis voraussichtlich heute Nachmittag weiter nicht befahren werden. Zum anderen ist nun auch die Hüxtertorallee Richtung Mühlentorteller dicht, weil dort Regenwasserkanäle verlegt werden. Die Arbeiten dauern laut Hansestadt voraussichtlich rund zweieinhalb Monate. Umleitungen sind jeweils ausgeschildert. Autofahrer sollten mehr Zeit einplanen. | NDR Schleswig-Holstein 13.02.2023 08:30 Uhr

Erfolgreiche Spendenaktion für Erdbebenopfer

Am Wochenende haben Geschäfte im Lübecker Campus-Center Geld für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien gesammelt. Das war eine Aktion mit dem Deutschen Roten Kreuz Lübeck. Auch wurden Lose für den guten Zweck verkauft - ein Lebensmittelmarkt hat zehn Prozent der Einnahmen aus Fleisch, Obst, Gemüse und Blumen gespendet. Ein Erfolg, so Center-Managerin Annika Dönges: "Wir sind total überwältigt von der Spendenbereitschaft unserer Kunden am Samstag und total dankbar, dass die Aktion so gut angenommen wurde." Am Mittwoch erfolgt die Spendenübergabe - dann wird bekanntgegeben, wie viel Geld zusammengekommen ist. | NDR Schleswig-Holstein 13.02.2023 08:30 Uhr

Ärger um Taubenkot

Taubendreck hat am Freitag für Aufregung im Lübecker Hauptbahnhof gesorgt. Ein Mann hatte sich vor Ort bei der Bundespolizei über den Vogelkot beschwert. Die Beamten verwiesen ihn an die Bahn. Doch dann nahm der 23-Jährige die Dinge selbst in die Hand. Er schnappte sich einen Wischmopp und versuchte pöbelnd, die Hinterlassenschaften der Tauben wegzuwischen. Die Bundespolizisten baten ihn daraufhin, den Mopp wegzulegen. Doch der 23-Jährige reagierte aufbrausend und beleidigend. Als einer der Polizisten ihn festhielt, schlug er diesen Beamten mit seinem Mopp und rannte weg. Nach kurzer Verfolgung konnte der Mann zu Boden gebracht und festgenommen werden. Er bekam eine Strafanzeige und ein Bahnhofsbetretungsverbot. | NDR Schleswig-Holstein 13.02.2023 08:30 Uhr

