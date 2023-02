Stand: 13.02.2023 08:45 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Brand in Husby zerstört Reetdachhaus

In Husby im Kreis Schleswig-Flensburg war die Feuerwehr am Montag Morgen wegen eines großen Feuers im Einsatz. Nach Angaben der Feuerwehr ist ein Schornstein in Brand geraten. Die Flammen gingen anschließend auf das Reetdach über und setzten das gesamte Haus in Brand. Das Haus wurde komplett zerstört. Verletzt wurde niemand. Bei dem Brand hat sich starker Rauch entwickelt. Deshalb sollten Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten. | NDR Schleswig-Holstein 13.02.2023 08:30 Uhr

Verfrühtes Biike-Brennen in Husum

Acht Tage vor dem traditionellen Biike-Brennen im Husumer Dockkoog (Kreis Nordfriesland) stand die bereits aufgebaute Biike bereits in Flammen. Unbekannte hatten die Biike in der vergangenen Nacht gegen 0.30 Uhr angezündet. Rund 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort - und konnten die vor allem aus alten Tannenbäumen bestehende Biike löschen. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung. Das Biike-Brennen am 21. Februar im Husumer Dockkoog könne aber trotz der Brandstiftung stattfinden, so Husums Wehrführer. | NDR Schleswig-Holstein 13.02.2023 08:30 Uhr

Zweiter Pfarrsprengel in Flensburg gegründet

Flensburg möchte künftig eine Kirchengemeinde für die gesamte Stadt. Nach Adelby und Engelsby bilden jetzt die Gemeinden St.Marien, St.Gertrud und St.Michael den zweiten Pfarrsprengel. In einem gemeinsamen Gottesdienst in der Marienkirche knüpften Vertreter am Sonntag einen symbolischen Strang, an dem sie künftig ziehen wollen. Hintergrund sind sinkende Mitgliederzahlen und fehlender Pastorennachwuchs. Daher soll die Zahl der Pfarrstellen bis 2030 von aktuell vier auf zwei reduziert werden. | NDR Schleswig-Holstein 13.02.2023 08:30 Uhr

Handball: SG Flensburg-Handewitt dreht Rückstand

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat am Sonntag gegen den TBV Stuttgart nach anfänglichem Rückstand einen Sieg errungen. Zur Pause lag Flensburg mit 15:19 zurück, gewann aber am Ende mit 32:30. Damit hat die SG das mutmaßliche vorzeitige Aus im Rennen um die deutsche Meisterschaft abwenden können. | NDR Schleswig-Holstein 13.02.2023 06:00 Uhr

