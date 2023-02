Nach Brand in Bargteheider Grundschule: Klassenräume schadstofffrei Stand: 09.02.2023 15:50 Uhr Eingetretene Türen und Fenster, beschmierte Wände, verwüstete Klassenräume. In Bargteheide wird derzeit wegen Brandstiftung ermittelt. Vandalismus an den Schulen im Land kommt immer wieder vor.

Zwei Wochen ist es her, als Unbekannte an der Emil-Nolde-Schule in Bargteheide (Kreis Stormarn) Feuer gelegt haben. Der Sachschaden beläuft auf etwa eine halbe Million Euro. Heute hat Bildungsminister Karin Prien (CDU) die Schule besucht. Taten wie diese seien wortwörtlich sinnlos, so Prien. Sie würden Schüler und Lehrkräfte verunsichern. Die Ministerin betonte aber auch: "Schulen in Schleswig-Holstein sind grundsätzlich sichere Orte." Es könne keine Rede davon sein, dass Vandalismus dort im Vergleich zu früher zugenommen habe.

Für Prien ist die Schule in Bargteheide ein gutes Beispiel dafür, wie man mit solchen Fällen umgehen solle. Ein "unglaublicher Akt von Solidarität" habe dafür gesorgt, dass der Unterricht trotz Sperrung weiterlaufen konnte.

VIDEO: Solidarität und Unterstützung nach Brand an Grundschule Bargteheide (1 Min)

Ab Montag wieder normaler Unterricht an der Emil-Nolde-Schule

Inzwischen hat Schulleiterin Andrea Aust die Ergebnisse der Schadstoff-Proben erhalten. Die Klassenzimmer sind demnach schadstofffrei, die Schüler können also sicher am Montag zurück in ihre Räume. Lediglich die Schulbücherei und fünf weitere Lagerräume sind ihren Angaben zufolge so stark beschädigt, dass sie länger nicht nutzbar sein werden.

