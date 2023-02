Stand: 13.02.2023 09:04 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Tote Frau in Rendsburg: Tatverdächtiger in U-Haft

Am Sonnabend ist die Leiche einer 42-jährigen Frau aus Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) gefunden worden. Mittlerweile ist ein 60-jähriger Angehöriger in Untersuchungshaft. Laut Staatsanwaltschaft hat ein Richter am Sonntagabend Haftbefehl erlassen. Dem Mann wird Mord vorgeworfen. Die Obduktion hat demnach ergeben, dass die Frau durch Stichverletzungen gestorben ist. Der Verdächtige hat sich bislang nicht geäußert, die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei laufen. | NDR Schleswig-Holstein 13.02.2023 08:30 Uhr

Kernborung in Schwentinentaler Kita

Liegt unter der Kita in der Schulstraße in Schwentinental (Kreis Plön) eine Bombe? Bei Voruntersuchungen war unter dem Gebäude ein metallischer Gegenstand entdeckt worden. Laut Landeskriminalamt soll am Montag mit Hilfe einer Kernbohrung herausgefunden werden, ob es sich dabei wirklich um einen Blindgänger handelt. | NDR Schleswig-Holstein 13.02.2023 08:30 Uhr

Bauarbeiten auf B76

Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr sperrt die B76 bei Eckernförde morgen und übermorgen stadteinwärts zwischen der Wehrtechnischen Dienststelle und dem Bahnübergang Berliner Straße. Grund sind nach Angaben eines Sprechers Arbeiten an den Pflanzen, die direkt an der Straße wachsen und zum Teil zurückgeschnitten werden müssen. Die Sperrungen gelten jeweils von 9 bis 15 Uhr. Eine Umleitung wird ausgeschildert - sie führt über Domstag und die Rendsburger Straße. Für Fußgänger und Radfahrer gilt die Sperrung nicht. | NDR Schleswig-Holstein 13.02.2023 08:30 Uhr

Kontrolle von Hochspannungsleitungen: Techniker im Hubschrauber unterwegs

Seit Montag ist wieder ein Hubschrauber des Netzbetreibers SH Netz im Land unterwegs. Zwei Techniker kontrollieren insgesamt 465 Kilometer Hochspannungsleitungen. Die Flüge starten in den Kreisen Pinneberg, Segeberg, Dithmarschen, Steinburg und Rendsburg-Eckernförde. Danach sind die anderen Kreise dran. | NDR Schleswig-Holstein 13.02.2023 07:30 Uhr

